Коронавирус

NewInformNewInformРежим самоизоляции в Калининградской области продлен до 26 апреля

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе брифинга проинформировал о продлении режима самоизоляции, который был введен 31 марта. Режим самоизоляции будет действовать до 26 апреля включительно, сообщил глава региона журналистам.
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Алиханов продлевает режим самоизоляции до 26 апреля

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Алиханов рассказал о плане смягчения режима самоизоляции в Калининградской области

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Власти региона подготовили план по смягчению ограничительных мер

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В Калининградской области продлили режим всеобщей самоизоляции

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В Калининградской области режим самоизоляции продлили ещё на неделю

Калининград.Ru08:55

В Калининградской области продлили режим всеобщей самоизоляции до 26 апреля

Клопс08:51

Режим самоизоляции в Калининградской области продлили еще на неделю

КП - Калининград09:12
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Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
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Общество

Аптекам разрешили продавать тканевые маски

Техусловия для гигиенических масок разработало АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».
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Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

В США за последние сутки число летальных случаев из-за коронавирусной инфекции составило рекордные две тысячи двести двадцать восемь человек.
Страна Советов on-line 10:35
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Общество

В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
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Политика

ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
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Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru 12:53
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Происшествия

В Петербурге после ДТП автомобиль сбил пешехода на остановке

REGNUM 12:14
Экономика

Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
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Общество

Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье

В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Политика

Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

РИА Новости 08:40
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
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Экономика

В России могут вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
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Происшествия

Хакер включил московским школьникам порно на уроке химии

Газета.Ru 11:00
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Здоровье

В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
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Политика

Лавров рассказал, как защищается от коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в качестве мер защиты от пандемии стал чаще мыть руки, соблюдает дистанцию с собеседниками, периодически сдает тесты на коронавирус, но не носит маску.
ТАСС 12:21
Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую

По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска вчера в 12:12
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
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Общество

Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве

Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
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Общество

Gamescom 2020 под угрозой: Германия запретила крупные мероприятия до конца августа

3DNews 12:59
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Происшествия

В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
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Армия и оружие

Морская авиация Черноморского флота начала подготовку к Параду

Вечерний курьер 05:16
Политика

В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель

Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 00:43
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
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Общество

«Хочу тебя унизить»: Уткин вызвал Соловьева на баттл

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин записал и разместил в YouTube видеообращение, в котором вызвал журналиста Владимира Соловьева на баттл.
Рамблер 05:46
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве во львовской больнице

Газета.Ru 10:31
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Авто

Toyota Land Cruiser получил спецверсию Heritage Edition

В начале прошлого года в честь 60-летия присутствия модели Land Cruiser в США компания Toyota презентовала свою новую роскошную версию внедорожника с приставкой Heritage Edition в названии.
32CARS.ru 12:39
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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