Коронавирус
РИА НовостиКалининградские власти продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Происшествия
В Севастополе суд рассмотрит три дела нарушителей режима самоизоляции
В Нахимовском районном суде города Севастополя рассматриваются дела об административных правонарушениях в отношении троих граждан.
Вести.Севастополь 08:57
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
Lenta.ru 11:09
Экономика
Владимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса и регионов
Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей (подчеркну: дополнительно к уже принятым мерам поддержки) прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства.
53 новости 09:46
Хоккей
Вратарь сборной Чехии Вилл перешел в «Трактор»
Вратарь «Регле» и сборной Чехии Роман Вилл подписал контракт с «Трактором», сообщается в официальной группе клуба «ВКонтакте».
Спорт-Экспресс 11:28
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Происшествия
Из-за убийства женщины, зарезанной мужем у суда Первоуральска, завели дело на участкового
По факту убийства матери троих детей, 27-летней Полины Драницы, которую 18 марта у здания мирового суда в Первоуральске зарезал гражданский муж 35-летний Вячеслав Попов, завели новое уголовное дело.
Znak.com 10:23
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
В марте на валютном рынке нерезиденты и иностранные частные банки увеличили покупки иностранной валюты, результатом чего стал резкий рост волатильности курса рубля.
Мой Брянск 10:42
Общество
Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл
Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
РБК 06:39
Игры
Sony бесплатно раздаст Journey и сборник Uncharted
Ранее NEWS.ru рассказал, что Ubisoft продолжает бесплатно раздавать игры ради поощрения самоизоляции во время пандемии COVID-19.
News.ru 06:20
Экономика
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Энергетика
В России зафиксировано снижение цен на бензин
В Сибири бензин стал дешевле на 13 копеек, цена составила 43,26 рубля за литр, в центральной России — на две копейки и достигла 46,03 рубля, В Северо-Западном округе стоимость топлива не изменилась и составляет 46,18 рубля за литр.
Mockva.ru 01:30
Общество
Германия запретила массовые мероприятия до 31 августа
Два дня назад президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации заявил, что до середины июля в стране запрещены массовые мероприятия.
ODDS.ru 11:19
Энергетика
МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году
В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки – даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Ведомости 10:25
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Технологии
«Росатом» приступил к стерилизации систем отбора проб на COVID-19
Предприятие в мае планирует выйти на показатель в 300 тыс. операций АО "Стерион" (находится под управлением АО "Русатом Хэлскеа", ГК "Росатом") приступило к стерилизации медицинских транспортных систем, необходимых для тестирования на наличие вируса COVID-19.
Правда УрФО 10:20
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
РИА Новости 09:10
Общество
Ищущих работу россиян предупредили о мошенниках
Новую мошенническую схему придумали преступники в России, они используют повышенный спрос на дистанционную работу.
Вестник Кавказа 10:33
Шоу-бизнес
Том Хэнкс с супругой сдали кровь для создания вакцины от коронавируса
Московский Комсомолец 08:48
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Биатлон
Светлана Миронова: «Не могу сказать, что Норицын меня загубил»
Могу сказать о Норицыне, что вряд ли он меня загубил. Во-первых, в прошлом сезоне у меня была первая медаль на Кубке IBU.
Матч ТВ 08:22
Футбол
УЕФА дисквалифицировал форварда «Копенгагена», который толкнул полицейского, празднуя гол
УЕФА дисквалифицировал на три матча уругвайского нападающего «Копенгагена» Майкла Сантоса, который толкнул полицейского во время празднования гола в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» (3:1), сообщает Goal.
Чемпионат 11:05
Общество
Четыре новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии
На территории Удмуртии выявлено еще четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 11:02
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00