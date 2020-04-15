Коронавирус

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Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Калининградцам на улицу только со справками, а москвичей – на карантин: Антон Алиханов рассказал о новых правилах режима самоизоляции

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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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