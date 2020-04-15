Коронавирус
РИА НовостиКалининградские власти продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Экономика
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Главное
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:32
Политика
Путин попросил правительство постоянно оценивать ситуацию в экономике
Правительство вместе с регионами и деловыми объединениями должно оценить эффективность принимаемых мер в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса, заявил в среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.
Известия 09:40
Экономика
Ритейлеры увеличили объем утилизации продуктов после снижения ажиотажного спроса
Ритейлерам пришлось увеличить объем утилизации продуктов, которые закупались в марте для покрытия ажиотажного спроса, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Коммерсантъ 04:45
Общество
На улицах Миасса начали составлять протоколы за нарушение режима
С начала текущей недели у полицейских появились полномочия составлять на южноуральцев протоколы по статье 20.6-1 КоАП РФ, первая часть которой звучит как "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности".
NewsMiass.ru 03:15
Спорт
Ефимова: «О переезде в США не пожалела ни разу»
Российская спортсменка призналась, что так и ни разу не пожалела о принятом решении.
Sport.ru 07:15
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Известия вчера в 19:39
Гаджеты
Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности
Тесты подтверждают, что чипсет производства Samsung далеко не так быстр и энергоэффективен, как Qualcomm Snapdragon 865, которым оснащаются устройства для американского рынка. neowin.net Пользователи Galaxy S20 с процессорами Exynos сообщают, что их устройства перегреваются уже через несколько минут после запуска требовательных игр или при длительном использовании камеры.
3DNews 13 апреля в 11:46
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Политика
Григорий Саришвили освобожден от должности зампреда правительства Коми
Григорий Саришвили освобожден от должности заместителя председателя правительства Коми – постоянного представителя республики при президенте России.
ИА БНК 08:35
Наука
Китайцы испытали свою первую трансзвуковую аэродинамическую трубу длительной работы
Китайская корпорация AVIC провела испытания перспективной трансзвуковой аэродинамической трубы FL-62 в режиме полной мощности.
N+1 06:58
Здоровье
На Украине ожидают 10 тысяч заражённых коронавирусом к концу апреля
С текущими темпами заражения в условиях ограничений на передвижение граждан Украина достигнет уровня в 10 тысяч заболевших к концу апреля.
Новый День 08:45
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Здоровье
Во Владимире открыли инфекционный госпиталь для больных коронавирусом
На сегодняшний день уже открыты инфекционные госпитали в городах Карабаново и Гусь-Хрустальном, а также завершено оснащение инфекционного корпуса Муромской городской больницы №3. 16 апреля планируют открыть ещё один инфекционный корпус Центральной городской больницы в Коврове.
Довод 09:15
Общество
В немецком зоопарке из-за нехватки еды одних животных скормят другим
В зоопарке немецкого города Ноймюнстер наблюдается дефицит пищи из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Новый День 06:32
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
Энергетика
Путин попросил Новака рассказать о деталях сделки ОПЕК+
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ попросил министра энергетики Александра Новака рассказать о деталях сделки ОПЕК+.
РИА Новости 09:42
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
РИА Новости 06:06
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
Газета.Ru 04:23
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Финансы
ЦБ объяснил отток ликвидности из российских банков в марте
Отток ликвидности из российских банков в марте 2020 года был связан с ростом спроса на наличные в условиях повышенной неопределенности; когда ситуация стабилизируется, эти средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений, прокомментировал Банк России.
Интерфакс 08:35
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ №71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба «Би-би-си».
РБК 09:00
Общество
Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Lenta.ru 09:11