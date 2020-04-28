Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКалининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая

ТАСС15:30

В Калининградской области продлён режим самоизоляции

РБК Калининград13:32

В Калининграде разрешили открыться промтоварным магазинам с рядом условий

Каскад13:17

Смягчения самоизоляции в Калининграде не будет: власти продлили жесткие ограничения до 12 мая

КП - Калининград13:08

Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая

Калининград.Ru12:51

«И магазины с отдельным входом»: оперштаб об изменениях в режим самоизоляции

Новый Калининград.Ru13:42

Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

РИА Новости13:19
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

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Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 11 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11 мая включительно.
Подмосковье Сегодня 14:06
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Киберспорт

Natus Vincere — Spirit. Прогноз: команды из СНГ устроят триллер

В очередной встрече оба коллектива мотивированы добиться успеха и на фоне того, что для Natus Vincere матч несёт принципиальный характер, а Spirit за счёт агрессивных пиков способны выиграть как минимум одну карту, можно заиграть ставки Spirit с форой + 1.5 за 1.32 или проверить удачу с ТБ 2.5 за 1.89.
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Путин объявил о новом продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
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Путин пообещал парад авиации и салют в день Победы

Владимир Путин пообещал россиянам, что в День Победы состоится авиационный парад с участием самолетов и вертолетов.
Суть событий 12:55
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Происшествия

В Москве мужчина залез в квартиру по водосточной трубе и избил хозяина

По данным правоохранителей, 30-летний мужчина забрался на третий этаж по водосточной трубе, разбил окно и начал избивать 55-летнего мужчину.
Газета.Ru 15:26
Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
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Игры

Sony назвала дату выхода The Last of Us Part II

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Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
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Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
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Авто

Audi отказалась от продвинутого автопилота в A8

Система Traffic Jam Pilot, соответствующая третьему уровню автономности по классификации SAE, позволила бы Audi A8 передвигаться в полностью беспилотном режиме на скоростных магистралях и многополосных шоссе, при условии, что движение довольно плотное, а средняя скорость не превышает 60 километров в час.
Motor 10:20
Общество

Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно поехать на дачу на майские праздники.
RT на русском вчера в 09:40
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Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Газета.Ru 06:16
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
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Авто

Появились изображения серийного Nissan Ariya

Компания Nissan запатентовала в Аргентине серийный облик своего первого электрического кроссовера Ariya.
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Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
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В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
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Логотип ЦСКА претендует на звание лучшей эмблемы по версии Marca

Испанское спортивное издание Marca запустила голосование за определение лучшей эмблемы футбольного клуба во всем мире.
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Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом

«Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», – уточнил Дмитрий Песков.
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Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача.
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Агата Муцениеце попросила прощения у Павла Прилучного

Не секрет, что в Сети еще не утихли страсти после того, как Агата Муцениеце обвинила Павла Прилучного в том, что он ведет себя весьма агрессивно и неадекватно.
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В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
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Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

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Серия романов Терри Пратчетта «Плоский мир» будет экранизирована

Фантастические романы из цикла Терри Пратчетта «Плоский мир» получат телевизионную адаптацию.
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Политика

Путин поручил готовить план по восстановлению экономики после пандемии

Ново-Огарево, Московская область, 28 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России готовить масштабный всеобъемлющий план по восстановлению российской экономики после пандемии.
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