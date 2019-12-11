Общество
РИА НовостиКалининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам
Калининградские власти приняли решение выплачивать компенсации обманутым дольщикам, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Дома обманутых дольщиков в Чебоксарах поможет достроить федеральный бюджет
Московский Комсомолецвчера в 08:33
Еще более 2,4 тысяч обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации
Комсомольская правдавчера в 17:00
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Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф
После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н
Найдены «черные ящики» потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28.
Происшествия
В России телевизор убил двухлетнего ребенка
В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
Авто
Как делают мотоциклы «Урал» сегодня
Общество
Рязанский суд оштрафовал делегацию из США за нарушение визового режима
Как отмечается, граждан США оштрафовали по ч. 2 ст. 18.8 КоАП ("Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда").
Происшествия
В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интернет
В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi
При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Хоккей
Появилось видео силового приема Овечкина против судьи в матче НХЛ
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 3:2. В ходе матча капитан победителей россиянин Александр Овечкин столкнулся с судьей.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Футбол
Букмекеры: «Динамо» Киев обыграет «Лугано» с вероятностью 80%
Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает поставить на победу «Динамо» по коэффициенту 1,22, что соответствует вероятности 80%.
Политика
Лаврова обвинили в искажении фактов
В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
Политика
Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
Общество
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Общество
Грета Тунберг стала «человеком года» по версии журнала Time
Американский общественно-политический еженедельник Time назвал человеком года шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг, пишут «Ведомости».
Политика
МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Общество
Вайнштейн предварительно договорился о сделке с обвинением
Как сообщает газета New York Times, юристы голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, сообщили об успешных переговорах с обвинением.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Происшествия
В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подводная лодка
Подводная лодка, отправленная на утилизацию, частично затонула при буксировке в Приморском крае.
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения об изменении минских договоренностей.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Шоу-бизнес
Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.