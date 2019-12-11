Общество

РИА НовостиРИА НовостиКалининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам

Калининградские власти приняли решение выплачивать компенсации обманутым дольщикам, сообщила пресс-служба правительства региона.
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На решение проблем обманутых покупателей квартир направлено 14 млрд рублей

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Ключи от квартир получат еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков

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Калининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам

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Фонд защиты прав дольщиков Красноярского края собирается рассмотреть действия недобросовестных застройщиков

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Обманутые дольщики в Калининграде получат компенсации

REGNUMвчера в 10:40

Еще более 2,4 тысяч обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации

Комсомольская правдавчера в 17:00
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В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Коммерсантъ вчера в 23:30
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Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

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В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф

После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

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Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года, который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли, передает корреспондент РИА Новости.
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Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н

Найдены «черные ящики» потерпевшего крушение в Краснодарском крае военного вертолета Ми-28.
BFM.ru 00:55
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В России телевизор убил двухлетнего ребенка

В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
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Рязанский суд оштрафовал делегацию из США за нарушение визового режима

Как отмечается, граждан США оштрафовали по ч. 2 ст. 18.8 КоАП ("Нарушение правил въезда либо режима пребывания в России, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда").
Газета.Ru 00:13
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В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
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При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru вчера в 23:44
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Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
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В Госдепе заявили, что глава МИД РФ, мягко говоря, сказал неправду о том, что на встречах в Вашингтоне не обсуждал мнимое вмешательство Москвы в американские президентские выборы.
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Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400

Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
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Американский общественно-политический еженедельник Time назвал человеком года шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг, пишут «Ведомости».
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Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
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Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
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В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

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К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения об изменении минских договоренностей.
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Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
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