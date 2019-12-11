Общество
РИА НовостиКалининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам
Калининградские власти приняли решение выплачивать компенсации обманутым дольщикам, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Дома обманутых дольщиков в Чебоксарах поможет достроить федеральный бюджет
Московский Комсомолец08:33
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Происшествия
Фигурант дела о хищении 850 млн руб. у метро получила три года условно
Мещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил к трем годам условно гендиректора ООО «Авто Селл» (бывший рекламный подрядчик метрополитена столицы) Гюлю Коган, передает ТАСС.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Технологии
Ученые предупредили землян о появлении гигантских зон смерти
Ученые из Международного союза охраны природы и природных ресурсов опубликовали доклад, в котором говорится о появлении гигантских зон смерти — непригодных для жизни участков Мирового океана.
Гаджеты
AnTuTu опубликовали ТОПы самых мощных смартфонов
С небольшим отрывом от лидера расположился OnePlus 7T, у которого показатель 482 881 баллов.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Хоккей
Кетов назначен капитаном сборной России на Кубок Первого канала
Вратари: Самонов, Сорокин, Билялов Капитаном сборной России во время Кубка Первого канала назначен игрок СКА — Евгений Кетов, ассистентами капитана стали Шипачёв, Войнов, Нестеров и Бурдасов.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Политика
Лавров и Трамп провели переговоры в Вашингтоне
Встреча президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова прошла в Вашингтоне.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Экономика
Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны
Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Политика
Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной
Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Гаджеты
Новый SSD-накопитель Biostar M700 формата М.2 вмещает 1 Тбайт данных
Минувшей осенью компания Biostar анонсировала твердотельные (SSD) накопители M700 формата М.2: в серию вошли модели вместимостью 256 Гбайт и 512 Гбайт.
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентного пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Кино
Стали известны актеры нового фильма «Один дома»
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Общество
Госдума приравняла электронные сигареты к обычным
Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект об ограничении использования электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, а также о запрете их продажи несовершеннолетним.