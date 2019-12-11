Общество

РИА НовостиРИА НовостиКалининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам

Калининградские власти приняли решение выплачивать компенсации обманутым дольщикам, сообщила пресс-служба правительства региона.
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На решение проблем обманутых покупателей квартир направлено 14 млрд рублей

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По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
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Встреча президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова прошла в Вашингтоне.
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Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

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