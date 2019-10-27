План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда во время столкновения со странами НАТО, является «американской глупостью», заявил в разговоре с РБК Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

с чего всё началось

Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво.

План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии. Таким мнением поделился калининградский губернатор Антон Алиханов.

Армия и оружие Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции Минобороны России транспортировали на авиабазу Хмеймим в Сирии бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", предназначенные для военной полиции.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.

Происшествия Сокамерник рассказал, как в отделе полиции Калининграда вёл себя задержанный Вшивков Сокамерник Вшивкова рассказал, что в отделе УМВД калининградец вёл себя агрессивно и не выполнял требования полицейских.

Армия и оружие Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.

Политика Трамп опубликовал загадочный твит Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Футбол Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак» Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.

Общество Врач назвала главные ошибки в питании детей Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.

Происшествия 12-летний российский школьник жестоко убил свою мать 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.

Транспорт Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 40 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания" Так, во Внуково задержано 14 рейсов и один отменен, в Домодедово 15 рейсов задержали и пять отменили.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище появился памятник Караченцову В воскресенье на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову.

Происшествия Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции После вмешательства консульства России родные Шиловской прибыли в Россию.

Гаджеты «Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.

Автоспорт Хорнер отреагировал на штраф Ферстаппена Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф пилота команды Макса Ферстаппена, из-за которого тот лишился поула на Гран-при Мексики и теперь будет стартовать лишь с четвёртой позиции.

Общество Пуэрториканка стала новой «Мисс Земля» Пуэрториканка Неллис Пиментель стала новой обладательницей титула «Мисс Земля-2019».

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".

Общество Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году.

Шоу-бизнес Дочь Алсу показала лицо Ларисы Долиной после омоложения С народной артисткой Микелла встретилась за кулисами. Дочь Алсу сделала с ней фото на память, которым после поделилась с публикой.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики» Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».

Общество «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5 Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.