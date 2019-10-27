Политика
ИзвестияКалининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области
План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии. Таким мнением поделился калининградский губернатор Антон Алиханов.
Читать в источнике
Оценить11
Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво.
— Антон Алиханов, российский политикКлопс 04:24
с чего всё началось
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда во время столкновения со странами НАТО, является «американской глупостью», заявил в разговоре с РБК Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.РБК03:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Фигурное катание
Медведева чисто исполнила произвольную программу на «Гран-при» Канады
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Армия и оружие
Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции
Минобороны России транспортировали на авиабазу Хмеймим в Сирии бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", предназначенные для военной полиции.
Газета.Ru 01:24
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Происшествия
Сокамерник рассказал, как в отделе полиции Калининграда вёл себя задержанный Вшивков
Сокамерник Вшивкова рассказал, что в отделе УМВД калининградец вёл себя агрессивно и не выполнял требования полицейских.
Клопс 04:50
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Известия вчера в 03:54
Армия и оружие
Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ
«Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади», — сообщил источник.
RT на русском 05:12
Политика
Трамп опубликовал загадочный твит
Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru вчера в 06:52
Общество
Врач назвала главные ошибки в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.
РИА Новости 02:51
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 40 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания" Так, во Внуково задержано 14 рейсов и один отменен, в Домодедово 15 рейсов задержали и пять отменили.
Агентство Москва вчера в 01:53
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Караченцову
В воскресенье на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову.
Взгляд.ру 02:41
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
После вмешательства консульства России родные Шиловской прибыли в Россию.
Говорит Москва 02:58
Гаджеты
«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны
Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Ореанда-Новости вчера в 11:21
Автоспорт
Хорнер отреагировал на штраф Ферстаппена
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф пилота команды Макса Ферстаппена, из-за которого тот лишился поула на Гран-при Мексики и теперь будет стартовать лишь с четвёртой позиции.
Чемпионат 03:57
Общество
Пуэрториканка стала новой «Мисс Земля»
Пуэрториканка Неллис Пиментель стала новой обладательницей титула «Мисс Земля-2019».
Телепрограмма вчера в 11:46
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 25 октября в 01:21
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году.
REGNUM вчера в 21:55
Политика
Зеленский заявил о желании услышать «украинцев» Донбасса
ИА Новороссия 02:24
Шоу-бизнес
Дочь Алсу показала лицо Ларисы Долиной после омоложения
С народной артисткой Микелла встретилась за кулисами. Дочь Алсу сделала с ней фото на память, которым после поделилась с публикой.
7Дней.ру вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 вчера в 04:00
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Газета.Ru 25 октября в 18:00
Общество
Европа переходит на зимнее время
Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru вчера в 17:49