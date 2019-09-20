Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главнокомандующему американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяну на его слова о том, что у США есть план для прорыва российских ПВО в этом регионе.

с чего всё началось

Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО. По словам губернатора российского региона, многие люди, плохо учившие историю, имели планы по отношению к России.

Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

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