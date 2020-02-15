Происшествия
ИнтерфаксКалининградский стрелок умер в больнице
В Калининграде скончался мужчина, застреливший мужчину и женщину на рынке города, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.
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СК возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего стрелка, убившего двух человек в центре Калининграда
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