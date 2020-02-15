Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксКалининградский стрелок умер в больнице

В Калининграде скончался мужчина, застреливший мужчину и женщину на рынке города, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.
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Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео

РИА Новостивчера в 17:45

СК возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего стрелка, убившего двух человек в центре Калининграда

Калининград.Ruвчера в 15:11

Стрельба у Центрального рынка: что известно на данный момент

Клопсвчера в 16:11

Нечеловеческая ярость: хроника трагедии в Калининграде

ТК Звездавчера в 23:58

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при стрельбе в центре Калининграда

ТАССвчера в 14:24

Стали известны имена убитых рядом с Центральным рынком предпринимателей

Новый Калининград.Ruвчера в 17:04

«Жаль Дарью и ее неродившегося малыша»: Стали известны личности расстрелянных в Калининграде

КП - Калининградвчера в 14:39
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Армия и оружие

Пентагон избавится от сотен устаревших самолётов

News.ru вчера в 23:52
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ

Газета.Ru вчера в 22:41
Единоборства

Россиянин Садулаев завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на чемпионате Европы, который проходит в итальянском городе Рим.
Вести.Ru вчера в 15:35
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq начались в России

Что касается начала российских продаж кроссовера Skoda Karoq, то его предлагают в комплектации Ambition и Style.
Tvoe-avto.com 14 февраля в 05:07
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск

Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Paparazzi.ru 14 февраля в 04:29
Гаджеты

Стало известно, почему Samsung урезала возможности экрана в Galaxy S20

Редактор известного ресурса XDA Developers в социальной сети Twitter рассказал по какой причине компания отказалась добавлять 120 Гц при 2К.
Astera вчера в 13:21
Футбол

Он помог разоблачить «Сити». И до сих пор находится в тюрьме

В пятницу, 14 февраля, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро.
Спорт-Экспресс вчера в 03:00
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Кино

Актер из сериала «Острые козырьки» рассказал о съемках нового сезона

Свободная Пресса вчера в 15:02
Армия и оружие

В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами

По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
Российская газета вчера в 21:45
Футбол

Маурисио назвал Карреру предателем

Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.
Metaratings 14 февраля в 10:52
Здоровье

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Вести.Ru 13 февраля в 19:10
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Политика

Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского

RT на русском вчера в 23:52
Политика

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Известия вчера в 17:16
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости 14 февраля в 03:30
Технологии

Определены опасные приложения почти для всех пользователей

Мобильные приложения оказываются опасными для многих пользователей интернета.
ToDay News Ufa 13 февраля в 07:58
Кино

Walt Disney снимет фильм о Рапунцель

Kinonews.ru вчера в 03:51
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 14 февраля в 06:41
Общество

В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане

REGNUM вчера в 07:12
Политика

Норвегия отказалась от предложения России по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену, сообщил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен.
Взгляд.ру вчера в 11:42
Футбол

Мората – Черышеву: «Ты – босс»

Евро-футбол.ру вчера в 16:29
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги

Менхенгладбахская "Боруссия" одержал разгромную победу над дюссельдорфской "Фортуной" в матче 22-го тура чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 14:44
Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:07
Происшествия

Спектакль в театре «Лицедеи» прошел без попавшего в ДТП худрука

Спектакль в петербургском театре «Лицедеи» прошел без попавшего в аварию художественного руководителя Виктора Соловьева.
Известия вчера в 13:45
Технологии

Ноутбуки с жёсткими дисками исчезнут из продажи в Западной Европе к концу года

Снижение цен на твердотельные накопители достигло уровня, после которого нет смысла думать о конфигурации ноутбука с жёстким диском в качестве основного накопителя.
3DNews вчера в 10:28
Шоу-бизнес

У Лолиты случился приступ после концерта в Кремле

ФАН 14 февраля в 14:16
Шоу-бизнес

Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных

Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.
Pravda.Ru 14 февраля в 09:15
Энергетика

МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
Ведомости 13 февраля в 11:27
Авто

Kia позаимствует технологии для электрокаров у Rimac

Следующий электромобиль (EV) Kia, который должен появиться в 2021 году на основе прошлогодней концепции Imagine, станет высокопроизводительной витриной для будущего состава компании.
32CARS.ru 14 февраля в 14:14
Стрельба в КалининградеБольше новостей по теме
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