Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксКалининградский стрелок умер в больнице

В Калининграде скончался мужчина, застреливший мужчину и женщину на рынке города, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.
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Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео

РИА Новостивчера в 17:45

Стали известны имена убитых рядом с Центральным рынком предпринимателей

Новый Калининград.Ruвчера в 17:04

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при стрельбе в центре Калининграда

ТАССвчера в 14:24

СК возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего стрелка, убившего двух человек в центре Калининграда

Калининград.Ruвчера в 15:11

Стрельба у Центрального рынка: что известно на данный момент

Клопсвчера в 16:11

Нечеловеческая ярость: хроника трагедии в Калининграде

ТК Звездавчера в 23:58

«Жаль Дарью и ее неродившегося малыша»: Стали известны личности расстрелянных в Калининграде

КП - Калининградвчера в 14:39
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Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

РИА Новости 14 февраля в 10:55
Политика

Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:37
Космос

Где водятся инопланетяне — названо новое место

Люди ищут признаки внеземной жизни уже многие десятилетия: прислушиваются к странным радиосигналам, изучают странные изменения светимости звезд, рассматривают камни на Марсе — не обработаны ли они разумными существами.
Популярная механика 13 февраля в 00:00
Политика

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
ТАСС вчера в 11:15
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости 14 февраля в 02:58
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Политика

Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым, а вместо этого провести всеукраинский референдум и спросить у своего народа, "как жить дальше" стране.
РИА Новости 01:42
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК 14 февраля в 05:38
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 3:1. Таким образом, хозяевам игры удалось прервать серию поражений из двух матчей.
Газета.Ru 01:53
Общество

Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
BFM.ru вчера в 15:17
Общество

Губернатор Сергей Ситников рассказал о заявлении об отставке

Сергей Ситников не писал заявление об отставке «ни с открытой, ни закрытой датой», узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today 13 февраля в 06:05
Происшествия

Полиция Тольятти проверяет, почему к дому завезли землю с могил

Полиция начала проверку после сообщения о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
BFM.ru вчера в 11:55
Политика

Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Lenta.ru 01:34
Единоборства

Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде на турнире UFC

Польский боец ММА Ян Блахович нокаутировал американца Кори Андерсона и стал претендентом на чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, которым владеет Джон Джонс.
Российская газета 01:16
Общество

Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии

RT на русском вчера в 23:23
Наука

Макияж во время беременности влияет на ожирение у ребенка

ToDay News Ufa 13 февраля в 04:50
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру 14 февраля в 10:44
Здоровье

В Хубэй со всего Китая прибыли более 25 тысяч медиков

Свыше 25 тысяч медиков со всей КНР прибыли в провинцию Хубэй для помощи коллегам в борьбе со вспышкой коронавируса.
Газета.Ru вчера в 00:35
Здоровье

15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

Число зараженных на борту растет, по последним имеющимся данным, 218 пассажиров, а также членов экипажа судна из различных стран заражены коронавирусом.
DixiNews 13 февраля в 07:27
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Армия и оружие

Момент уничтожения истребителя саудовских ВВС сняли на видео

РЕН ТВ вчера в 17:19
Общество

В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

В исключительных случаях больного будет ожидать смертная казнь, сообщает немецкая газета Deutsche Welle со ссылкой на заявлении китайского суда.
ФедералПресс вчера в 22:58
Биатлон

Биатлонист Логинов выиграл свое первое золото чемпионата мира

Труд вчера в 10:12
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 14 февраля в 19:26
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16

Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Ту-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.
Lenta.ru вчера в 16:01
Происшествия

В Самарской области нашли в пакете тело четырехмесячного младенца

На улице города Октябрьска Самарской области обнаружили завернутое в пакет тело младенца в возрасте примерно четырех месяцев.
FreeNews-Volga вчера в 12:00
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Газета.Ru вчера в 17:18
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Единоборства

Абдулрашид Садулаев триумфально выиграл ЧЕ по вольной борьбе

Сегодня, 15 февраля, на ЧЕ-2020, проходящем в Риме с 11 по 16 февраля, Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе.
Зори Табасарана вчера в 14:51
Стрельба в КалининградеБольше новостей по теме
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