Происшествия
ИнтерфаксКалининградский стрелок умер в больнице
В Калининграде скончался мужчина, застреливший мужчину и женщину на рынке города, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.
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с чего всё началось
Фото — "Новый Калининград" Вечером в субботу, 15 февраля, произошла стрельба у Центрального рынка в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы. Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», на месте происшествия на улице Баранова в данный момент лежит одно тело.Новый Калининград.Ru13:19
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В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
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