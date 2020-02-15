Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксКалининградский стрелок умер в больнице

В Калининграде скончался мужчина, застреливший мужчину и женщину на рынке города, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.
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с чего всё началось

В центре Калининграда произошла стрельба, убиты двое

Фото — "Новый Калининград" Вечером в субботу, 15 февраля, произошла стрельба у Центрального рынка в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы. Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», на месте происшествия на улице Баранова в данный момент лежит одно тело.
Новый Калининград.Ru13:19

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Очевидец раскрыл детали расстрела семьи в Калининграде

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СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при стрельбе в центре Калининграда

ТАСС14:24

«Жаль Дарью и ее неродившегося малыша»: Стали известны личности расстрелянных в Калининграде

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СК возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего стрелка, убившего двух человек в центре Калининграда

Калининград.Ru15:11

Стрельба у Центрального рынка: что известно на данный момент

Клопс16:11

Стали известны имена убитых рядом с Центральным рынком предпринимателей

Новый Калининград.Ru17:04

Видео с места стрельбы у рынка в Калининграде (18+)

РЕН ТВ13:39
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Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета 19:35
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Наука

Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах

Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.
N+1 вчера в 12:09
Армия и оружие

Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо

Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Красная весна 12:43
Биатлон

Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ

ProstoProSport 11:29
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285

На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, оно составило 285 человек.
Известия 08:03
Шоу-бизнес

Наталья Штурм рассказала о сложных отношениях с матерью

Наталья Штурм призналась, что ей сложно найти общий язык с родной матерью.
НТВ 14:45
Гаджеты

Новый Samsung в высоком разрешении

Инсайдер утверждает, что Samsung Galaxy A70e получит плоский экран диагональю 6,1 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, а также дактилоскопический датчик, который расположен на задней панели.
iXBT.com 22:35
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16

Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Т-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.
Lenta.ru 16:01
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва вчера в 11:02
Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
Политика

Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений

Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
Профиль вчера в 10:08
Политика

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Известия 17:16
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
ТАСС 19:34
Армия и оружие

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

РБК 21:24
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Спорт

Брянский лыжник Большунов занял пятое место в гонке на «Ски Туре»

Городской телеканал (Брянск) 14:07
Политика

Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт

В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Красная весна вчера в 15:57
Общество

Новый клип Киркорова и Варнавы взорвал сеть

Филипп Киркоров уже давно выложил на своей странице в Instagram анонс нового видео и предложил фанатам угадать, кто же станет главной героиней.
Независимый публицист 10:20
Гаджеты

Вместе с Nokia 10 выйдет первый кнопочный телефон с Android

По имеющимся данным, компания намеревалась показать умные часы, смартфон Nokia 10, а также первый кнопочный телефон с оболочкой Android.
OAnews 00:48
Экономика

В России увеличились взносы на капитальный ремонт

В России взносы на капитальный ремонт увеличились на 6-10 процентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).
Lenta.ru 13 февраля в 23:41
Общество

Ученые назвали главные критерии женщин при выборе мужчин

Народные новости 09:17
Происшествия

В Самарской области нашли тело младенца в пакете

Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.
Известия 12:17
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия вчера в 17:52
Происшествия

В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости 19:51
Гаджеты

Специалисты оценили ремонтопригодность смартфона Samsung Galaxy Z Flip

Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
UfacityNews.ru 16:14
Происшествия

Одноклассница рассказала о женщине, застреленной в Калининграде

Дарья Ефимова, погибшая при стрельбе в Калининграде, имела свою торговую точку на Центральном рынке города.
News.ru 22:02
Политика

Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности.
Pravda.Ru 10:20
Политика

План примирения РФ и Украины вернули на сайт Мюнхенской конференции

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности вернули удаленный ранее план «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона».
Московский Комсомолец 22:21
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