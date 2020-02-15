Происшествия
BFM.ruВ Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка
Как сообщает ТАСС, у входа в Центральный рынок мужчина открыл огонь из нарезного охотничьего ружья. Он застрелил семейную пару и ранил их ребенка, сообщает калиниградское издание «Клопс».
Читать в источнике
Оценить784
с чего всё началось
Фото — "Новый Калининград" Вечером в субботу, 15 февраля, произошла стрельба у Центрального рынка в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы. Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», на месте происшествия на улице Баранова в данный момент лежит одно тело.Новый Калининград.Ru13:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Интернет
В Telegram появилась функция для знакомств
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Футбол
«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Политика
Президент Азербайджана потребовал от Армении уйти из Карабаха
По мнению Алиева, в карабахском конфликте участвуют две страны - Азербайджан и Армения, но Нагорный Карабах не сторона конфликта, Азербайджан не признаёт его таковым.
Общество
Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов
По словам метеоролога Карлоса Шефера, зарегистрированная температура в +20,75 градусов свидетельствует о тенденции потепления на многих объектах, которые отслеживают ученые.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Финансы
Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года
Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.
Футбол
Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи
Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о футболистах, чьи матчи очень трудно судить.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Армия и оружие
Конфликт с участием солдат армии США в Сирии попал на видео
Телеканал RT Arabic и агентства Kurdistan24 и SANA опубликовали видео, на котором показан конфликт между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Хоккей
«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
Общество
«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам
В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
Политика
Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать
Генпрокурор США Уильям Барр пожаловался, что заявления президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter «мешают ему работать», передает телеканал ABC News.
Авто
Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых популярных китайских автомобилей в РФ.
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Происшествия
Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста
Приволжское управление СК на транспорте начало расследование гибели машиниста электропоезда "Ласточка" на станции Владимир.
Биатлон
Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ
Технологии
Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5
Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Экономика
В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски
Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Политика
МИД Норвегии отказался обсуждать Шпицберген с Россией
Ранее стало известно, что он отправил своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде письмо с предложением провести консультации на фоне сообщений о том, что Осло нарушает обязательства по договору о Шпицбергене.
Авто
«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс.
Политика
Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко.
Наука
Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах
Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.