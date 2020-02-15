Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка

Как сообщает ТАСС, у входа в Центральный рынок мужчина открыл огонь из нарезного охотничьего ружья. Он застрелил семейную пару и ранил их ребенка, сообщает калиниградское издание «Клопс».
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с чего всё началось

В центре Калининграда произошла стрельба, убиты двое

Фото — "Новый Калининград" Вечером в субботу, 15 февраля, произошла стрельба у Центрального рынка в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы. Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», на месте происшествия на улице Баранова в данный момент лежит одно тело.
Новый Калининград.Ru13:19

Подробнее о событии

Очевидец раскрыл детали расстрела семьи в Калининграде

РИА Новости19:31

СК возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего стрелка, убившего двух человек в центре Калининграда

Калининград.Ru15:11

Видео с места стрельбы у рынка в Калининграде (18+)

РЕН ТВ13:39

«Жаль Дарью и ее неродившегося малыша»: Стали известны личности расстрелянных в Калининграде

КП - Калининград14:39

СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек при стрельбе в центре Калининграда

ТАСС14:24

Стрельба у Центрального рынка: что известно на данный момент

Клопс16:11

Стали известны имена убитых рядом с Центральным рынком предпринимателей

Новый Калининград.Ru17:04
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Шоу-бизнес

Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных

WomanHit.ru вчера в 06:11
Интернет

В Telegram появилась функция для знакомств

Astera вчера в 11:56
Здоровье

Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
ToDay News Ufa 13 февраля в 08:36
Футбол

«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 14:28
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета 19:35
Политика

Президент Азербайджана потребовал от Армении уйти из Карабаха

По мнению Алиева, в карабахском конфликте участвуют две страны - Азербайджан и Армения, но Нагорный Карабах не сторона конфликта, Азербайджан не признаёт его таковым.
Вечерний курьер 14:42
Общество

Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов

По словам метеоролога Карлоса Шефера, зарегистрированная температура в +20,75 градусов свидетельствует о тенденции потепления на многих объектах, которые отслеживают ученые.
РБК вчера в 09:31
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Армия и оружие

СМИ сообщили о падении ракет у посольства США в Багдаде

Известия 20:46
Финансы

Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года

Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими значимыми валютами мира из топ-10, сообщает Bloomberg.
РБК 19:46
Общество

На лайнере в Японии выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости 20:56
Футбол

Арбитр Лапочкин назвал игроков, которых не любят судьи

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал о футболистах, чьи матчи очень трудно судить.
Спорт-Экспресс 18:15
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 09:18
Армия и оружие

Конфликт с участием солдат армии США в Сирии попал на видео

Телеканал RT Arabic и агентства Kurdistan24 и SANA опубликовали видео, на котором показан конфликт между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Газета.Ru 13 февраля в 04:49
Хоккей

«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ

"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
ТАСС Спорт 13 февраля в 13:52
Общество

«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
РИА Новости 18:59
Политика

Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать

Генпрокурор США Уильям Барр пожаловался, что заявления президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter «мешают ему работать», передает телеканал ABC News.
Росбалт 13 февраля в 17:44
Авто

Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых популярных китайских автомобилей в РФ.
Автоновости дня 03:58
Музыка

Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу

ToDay News Ufa 13:01
Происшествия

Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста

Приволжское управление СК на транспорте начало расследование гибели машиниста электропоезда "Ласточка" на станции Владимир.
Российская газета 05:15
Биатлон

Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ

ProstoProSport 11:29
Технологии

Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Что происходит вчера в 15:41
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Экономика

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.
Интерфакс 13 февраля в 04:44
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15:31
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Политика

МИД Норвегии отказался обсуждать Шпицберген с Россией

Ранее стало известно, что он отправил своей норвежской коллеге Ине Эриксен Сёрейде письмо с предложением провести консультации на фоне сообщений о том, что Осло нарушает обязательства по договору о Шпицбергене.
Коммерсантъ 15:29
Авто

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс.
Ведомости 12:44
Политика

Партия «Слуга народа» объявила идеологией украинский центризм

Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» объявлен украинский центризм, заявил в субботу, 15 февраля, председатель фракции Александр Корниенко.
Известия 13:17
Наука

Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах

Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.
N+1 вчера в 12:09
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