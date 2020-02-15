Фото — "Новый Калининград" Вечером в субботу, 15 февраля, произошла стрельба у Центрального рынка в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы. Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», на месте происшествия на улице Баранова в данный момент лежит одно тело.

с чего всё началось

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