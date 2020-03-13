Общество

РИА НовостиРИА НовостиКалининградским чиновникам запретили выезжать за границу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
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Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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