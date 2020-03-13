Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Общество ОСАГО для нарушителей ПДД подорожает В случае принятия ОСАГО подорожает в течение 90 дней после опубликования закона.

Авто «Запорожец» без пробега выставили на продажу На одном из сайтов бесплатных объявления на продажу выставлен уникальный ЗАЗ-968М 1993 года выпуска, который, по утверждению продавца, проехал всего 211 км. Стоимость столь аппарата составляет всего 250 тыс. рублей, отмечает Tarantas.News.

Общество В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий "С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Политика На Украине совершено нападение на советника главы СНБО Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.

Здоровье Коронавирус на Украине: в городе Радомышль ввели чрезвычайное положение Киев, 13 марта 2020, 11:30 — REGNUM В украинском городе Радомышль (Житомирская область), где зафиксирован случай заражения одной жительницы коронавирусом, сегодня, 12 марта, введено чрезвычайное положение, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Политика Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Футбол АПЛ приостановлена из-за коронавируса Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.

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Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.

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Футбол Чернышенко: Россия готова обеспечить безопасность на ЕВРО-2020 Россия в вопросе ограничений по проведению футбольных турниров из-за коронавируса ориентируется на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), мы готовы обеспечить все меры по безопасности на чемпионате Европы, заявил вице-премьер РФ и председатель координационного совета по подготовке и проведению в России ЕВРО-2020 Дмитрий Чернышенко.