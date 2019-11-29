Экономика

Красная веснаКрасная веснаКалькулятор дал сбой. В Магадане нашли ошибку в электронном бюджете

Сообщается, что ошибка произошла из-за того, что плановые показатели по нацпроекту о малом и среднем предпринимательстве были указаны в миллиардах рублей. Данную оплошность, которая сейчас устраняется, отнесли к техническим причинам.
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Ошибка вышла

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