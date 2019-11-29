Экономика
Красная веснаКалькулятор дал сбой. В Магадане нашли ошибку в электронном бюджете
Сообщается, что ошибка произошла из-за того, что плановые показатели по нацпроекту о малом и среднем предпринимательстве были указаны в миллиардах рублей. Данную оплошность, которая сейчас устраняется, отнесли к техническим причинам.
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Колыма объяснила низкий процент освоения средств бюджета на нацпроекты
Будущее России. Национальные проекты05:33
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Армия и оружие
Видео запуска ракеты «Тополь» появилось в Сети
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У президента России Владимира Путина не бывает выходных дней, поэтому предновогодний день 31 декабря также будет рабочим днем.
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Происшествия
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Происшествия
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В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
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Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Происшествия
В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика
Политика
Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу
Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Политика
EUObserver (Бельгия): Евросоюз опасается нового газового кризиса на фоне происходящих судебных споров (EUobserver.com)
«Без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — заявил на прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер и призвал договориться обо всем вне залов суда.
Происшествия
Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
Общество
Солдат, застреливший сослуживцев, встретился с отцом
Отец Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев, Салим Шамсутдинов рассказал "Ура.ру" о первой встрече с сыном после происшествия.
Армия и оружие
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Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно произвел испытательные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" в Белом море.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Армия и оружие
Зеленский принял закон о воинских званиях по образцу НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает реформу воинских званий в армии по образцу стран военно-политический блока НАТО.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Политика
Кремль заявил о надежде на «субстантивный разговор» по Донбассу
«Решение дрейфовать в сторону какого-то одного документа сопряжено с трудностями, последствия которого для мирного урегулирования вряд ли сейчас можно предсказать», — добавил Песков.
Гаджеты
Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10
В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
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Киев заявил о 5 сценариях реинтеграции Донбасса
Для урегулирования ситуации с Донбассом у Украины есть пять сценариев.