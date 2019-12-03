Экономика
Тамбов-ИнформТамбовская область осталась без правительственного гранта
Тамбовская область не получит правительственный грант за достижение «наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти».
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В прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму 20 млрд рублей. Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикВашГород.ру 00:44
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Московский Комсомолецвчера в 02:48
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Областная газета03 декабря в 02:58
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Российская газета03 декабря в 07:01
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