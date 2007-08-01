Футбол

ЧемпионатЧемпионатКалошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
3 фото
Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока. Соответственно решение судьи остаётся в силе, и видеоассистенты, даже в случае допущенной им ошибки, не имеют права вмешиваться.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Калошин объяснил, почему Вилков не удалил Азмуна в матче «Зенит» — ЦСКА

Спорт-Экспресс13:48

Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR

Чемпионат13:27

Глава VAR в России объяснил, почему судья не удалил Азмуна в матче c ЦСКА

Sportbox.RU14:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Экономика

Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

РБК 02:19
Футбол

Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас

Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Газета.Ru 13:27
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Культура

Музыкант Горан Брегович захотел поселиться в Крыму

Знаменитый балканский музыкант и композитор Горан Брегович приехал в Крым, чтобы дать концерт.
Life.ru 11:12
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Общество

Названы ухудшающие настроение продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.
Газета.Ru 09:12
Политика

В Раде не увидели прогресса по закону об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины не разрабатывает новый закон об особом статусе Донбасса, заявила депутат и глава комитета по вопросам интеграции с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью газете «Сегодня».
РБК 13:52
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Футбол

«Химки» обыграли «Текстильщик» в меньшинстве

В матче 21-го тура первенства Олимп — ФНЛ «Химки» обыграли дома «Текстильщик» со счетом 2:1. Подмосковная команда занимает второе место в турнирной таблице, а «Текстильщик» — 19-й.
Спорт-Экспресс 11:06
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК 13:07
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Происшествия

В Таганроге локализовали пожар на предприятии

РИА Новости 10:58
Общество

СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии

Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru 06:34
Политика

Венесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора

"Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении.
ТАСС 10:31
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Наука

Ученые нашли самое безжизненное место на Земле

Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.
Gazeta.SPb 13:53
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву

Известия 06:50
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания

По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии.
StarHit.ru 07:57
Политика

Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском 06:42
Происшествия

Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
Российская газета 11:51
Музыка

На шоу «Голос» никто не повернулся к белорусскому певцу Руслану Алехно

Актуальные Новости вчера в 02:32
Армия и оружие

Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.
Lenta.ru 14:22
Политика

Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество

Сервис HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

Специалисты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий в России с самыми высокими заработными платами.
REGNUM вчера в 07:06
Происшествия

В Ленобласти в квартире жилого дома взорвался снаряд времен ВОВ

Известия 08:52
Армия и оружие

Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии

Колонна американских военных в воскресенье, 3 ноября, попала под обстрел у населенного пункта Телль-Тамер в Сирии.
Вести.Ru 14:17
Фигурное катание

Появилось видео нового показательного номера Алены Косторной

Российская фигуристка Алена Косторная продемонстрировала зрителям новый показательный номер в рамках этапа Гран-при во Франции.
РИА Новости 12:00
Общество

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru вчера в 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное