Общество
Kaluga-poisk.ruКалуга получит деньги на реконструкцию детской больницы
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидия на строительство объектов здравоохранения. Среди адресатов фигурирует Калужская область. В 2020 году Калуга получит 90 800 тыс рублей на реконструкцию "Калужской областной клинической детской больницы".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Наш регион получит субсидии на реконструкцию Тамбовской областной детской клинической больницы
ГТРК Тамбов06 января в 07:30
Медведев распорядился выделить миллиард рублей на новый корпус Детской областной больницы
Калининград.Ruвчера в 13:54
Регион получит более 280 млн на реконструкцию областной детской клинической больницы
Знамя.Калуга06 января в 11:32
На реконструкцию детской больницы регион получит более 1,5 миллиардов рублей
Онлайн Тамбов.ру06 января в 07:03
Регион получит 330 млн. рублей на реконструкцию областной детской больницы в Пензе
PenzaNews06 января в 06:05
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Армия и оружие
ABC: удар по авиабазе США в Ираке был нанесен с территории Ирана
Американская военная база Айн аль-Асад в Ираке была атакована при ударе баллистическими ракетами, нанесенном с территории Ирана.
Происшествия
Россиян не было на борту разбившегося в Иране украинского самолета
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Космос
Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года
06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Армия и оружие
Появилось видео ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке
В сети появился видеоролик с ракетным ударом Ирана по авиабазе США Эйн-аль-Асад в Ираке.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Политика
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Автоспорт
Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull
7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Авто
Эксперт рассказал, нужно ли прогревать двигатель в мороз
Армия и оружие
В Израиле ответили на угрозы Ирана
Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Шоу-бизнес
Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике
На снимке Волочкова позирует на пляже. На балерине купальник, который меньше, чем должен быть.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Футбол
Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева
Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
Авто
Tesla удалось выполнить годовой план поставок электромобилей
Целью Tesla на 2019 год была поставка от 360 000 до 400 000 электромобилей. Фактически было отгружено около 367 500 электромобилей.
Армия и оружие
Жертвами атаки боевиков на военную базу в Кении стали трое американцев
Жертвами воскресной атаки боевиков исламистской группировки «Аль-Шабаб» на военно-морскую базу Манда-Магогони в Кении стали трое американцев: один военнослужащий и двое контрактников Пентагона, еще двое американских военных получили ранения.
Происшествия
Безработную москвичку обокрали более чем на семь миллионов рублей
Полиция возбудила дело о краже драгоценностей и валюты более чем на 7,1 миллиона рублей в квартире жительницы Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Происшествия
Разбившийся в Иране украинский самолёт прошёл техпроверку 6 января
Разбившийся возле Тегерана самолёт Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR произвели в 2016 году, последнее техническое обслуживание он прошёл 6 января.
Политика
Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Происшествия
В Твери скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газа
2 января из-за утечки газа в квартире произошел хлопок. Супруги, проживающие в квартире, получили травмы и ожоги различной степени тяжести.