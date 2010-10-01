Общество
Kaluga-poisk.ruКалуга получит деньги на реконструкцию детской больницы
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидия на строительство объектов здравоохранения. Среди адресатов фигурирует Калужская область. В 2020 году Калуга получит 90 800 тыс рублей на реконструкцию "Калужской областной клинической детской больницы".
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На реконструкцию детской больницы регион получит более 1,5 миллиардов рублей
Онлайн Тамбов.ру06 января в 07:03
Регион получит 330 млн. рублей на реконструкцию областной детской больницы в Пензе
PenzaNews06 января в 06:05
Наш регион получит субсидии на реконструкцию Тамбовской областной детской клинической больницы
ГТРК Тамбов06 января в 07:30
Регион получит более 280 млн на реконструкцию областной детской клинической больницы
Знамя.Калуга06 января в 11:32
На реконструкцию областной детской больницы Калуга получит 288,7 миллиона рублей
Kaluga24.tvвчера в 04:51
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