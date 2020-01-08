Общество
Kaluga-poisk.ruКалуга получит деньги на реконструкцию детской больницы
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидия на строительство объектов здравоохранения. Среди адресатов фигурирует Калужская область. В 2020 году Калуга получит 90 800 тыс рублей на реконструкцию "Калужской областной клинической детской больницы".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Регион получит 330 млн. рублей на реконструкцию областной детской больницы в Пензе
PenzaNews06 января в 06:05
Медведев распорядился выделить миллиард рублей на новый корпус Детской областной больницы
Калининград.Ruвчера в 13:54
Регион получит более 280 млн на реконструкцию областной детской клинической больницы
Знамя.Калуга06 января в 11:32
Наш регион получит субсидии на реконструкцию Тамбовской областной детской клинической больницы
ГТРК Тамбов06 января в 07:30
На реконструкцию детской больницы регион получит более 1,5 миллиардов рублей
Онлайн Тамбов.ру06 января в 07:03
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский лайнер
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Глава Минобороны Ирана назвал удар по базе в Ираке уроком для США
Глава Минобороны Исламской республики Иран Амир Хатами заявил, что удар по авибазе в Ираке будет уроком для США.
Культура
CW продлил на следующие сезоны «Ривердейл», «Наследие», «Флэша» и еще 10 сериалов
Телеканал CW порадовал фанатов сразу тринадцати сериалов новостью о выходе новых сезонов.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не оставит без ответа убийство США главы иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.
Футбол
Защитник «Реала» Кэрролл завершит карьеру по окончании сезона
Атакующий защитник мадридского «Реала» Джейси Кэрролл завершит карьеру после окончания нынешнего сезона, сообщает Sportando.
Происшествия
На Украине завели дело после крушения самолета в Иране
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
В Латвии назвали роль США в отношениях Прибалтики и России
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс назвал роль, которую США играют в отношениях между странами Прибалтики и России.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Энергетика
Эксперт: «Турецкий поток» принесет «Газпрому» $500 млн в год
Газопровод "Турецкий поток", торжественный запуск которого состоится позднее в среду, будет приносить "Газпрому" около 500 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Хоккей
Панарин помог Шестеркину выиграть первый в карьере матч в НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" в дебютном матче в НХЛ российского голкипера Игоря Шестеркина переиграл "Колорадо" - 5:3 Воспитанник "Крыльев Советов", бывший вратарь московского "Спартака" и питерского СКА Игорь Шестеркин провел дебютный матч в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс".
Происшествия
В Твери скончалась женщина, пострадавшая при хлопке газа
2 января из-за утечки газа в квартире произошел хлопок. Супруги, проживающие в квартире, получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Армия и оружие
США закрыли небо Ирака и Ирана для своих гражданских самолетов
США запретили своим авиакомпаниям совершать рейсы над территорией Ирана и некоторыми другими областями Ближневосточного региона.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Хоккей
Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Происшествия
Сына сатирика Жванецкого избили в Москве
Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Шоу-бизнес
Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой
Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Происшествия
Безработную москвичку обокрали более чем на семь миллионов рублей
Полиция возбудила дело о краже драгоценностей и валюты более чем на 7,1 миллиона рублей в квартире жительницы Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Энергетика
Reuters: экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть в 2019 году
Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне североамериканских санкций сократился в 2019 году на 32% до чуть более 1 млн баррелей в сутки.
Культура
Сергей Шнуров решил спросить у фанатов о фильме «Вторжение»
Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил узнать у своих подписчиков в социальных сетях, надо ли ему смотреть крупные российские киноновинки, о которых так много говорят в СМИ.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более трех тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Теннис
Мария Шарапова потерпела поражение на старте турнира в Брисбене
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в Брисбене, уступив американке Дженнифер Брэди, - 6/3, 1/6, 6/7(3). За 2 часа 14 минут матча 147-я ракетка мира, 32-летняя Шарапова, один раз взяла подачу соперницы, совершила восемь эйсов и 11 двойных ошибок.
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
Космос
SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 в ночь на 7 января успешно вывела на околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.