Общество

Kaluga-poisk.ruKaluga-poisk.ruКалуга получит деньги на реконструкцию детской больницы

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидия на строительство объектов здравоохранения. Среди адресатов фигурирует Калужская область. В 2020 году Калуга получит 90 800 тыс рублей на реконструкцию "Калужской областной клинической детской больницы".
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