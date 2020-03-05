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REGNUMКалужанин осуждён за одобрение теракта в архангельском УФСБ
Уголовное дело в отношении калужанина было возбуждено из-за его комментария к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ России 31 октября 2018 года — Любшин в двух своих комментариях высказал одобрение действиям несовершеннолетнего подрывника.
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Жителя Калуги приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за комментарий о взрыве в Архангельском УФСБ
Новости Архангельска 29.ru11:06
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