Происшествия

REGNUMREGNUMКалужанин осуждён за одобрение теракта в архангельском УФСБ

Уголовное дело в отношении калужанина было возбуждено из-за его комментария к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ России 31 октября 2018 года — Любшин в двух своих комментариях высказал одобрение действиям несовершеннолетнего подрывника.
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Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске

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Жителя Калуги приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за комментарий о взрыве в Архангельском УФСБ

Новости Архангельска 29.ru11:06

Жителя Калуги приговорили к пяти годам колонии за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ

Новая газета10:55

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ

Медиазона10:41
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