Общество

Московский Комсомолец КалугаМосковский Комсомолец КалугаКалужская область опустилась в рейтинге по качеству жизни

Калужская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни. Об этом сообщает РИА "Новости" в понедельник, 17 февраля. По итогам рейтинга Калужская область занимает 21 строчку.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019

В каких российских регионах условия для жизни были наиболее благоприятными – в инфографике Ria.ru
РИА Новостивчера в 16:00

Подробнее о событии

Забайкалье попало в топ-5 регионов с худшим качеством жизни в 2019 году

Чита.Рувчера в 18:43

Эксперты назвали худшие и лучшие по качеству жизни регионы России

Дождь03:34

Аналитики поставили Петербург на второе место в рейтинге лучших городов страны по качеству жизни

Петербургский дневниквчера в 23:29

Тува признана регионом с худшим качеством жизни

Тайга.инфовчера в 22:34

Рязанская область осталась на 26-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни

Московский Комсомолец07:15

Аналитики опубликовали рейтинг регионов России по качеству жизни

Политическая Экспертизавчера в 18:15

Опубликован рейтинг городов и регионов России по уровню качества жизни

Слово и Деловчера в 18:08
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Политика

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 13:03
Общество

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС 11:25
Биатлон

Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

Репортер64 вчера в 10:47
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News 08:47
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании Донбасса

Идею украинского лидера Владимира Зеленского о совместном патрулировании территории Донбасса необходимо обсудить, прежде всего, с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 13:07
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
Дни24 08:58
Кино

Скончался режиссер Георгий Шенгелая

Свободная Пресса 06:28
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне

"Аэрофлот" опроверг данные Telegram-канала, что самолет рейсом Шанхай-Москва в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне: по данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.
РИА Новости 08:03
Авто

Новый Kia Sorento представлен официально

Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Армия и оружие

Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии

Боевики в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственной армии трофейный танк Т-90.
Lenta.ru вчера в 09:35
Происшествия

Фигуранту дела о беспорядках в Москве вызвали в суд скорую помощь

Мещанский суд Москвы вызвал скорую помощь для проведения медицинского осмотра Андрея Баршая, который обвиняется в нападении на представителя власти в ходе протестной акции минувшим летом в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.
Интерфакс 10:20
Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной

Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
RuNews24.ru 05:13
Здоровье

Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава

Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
News.ru вчера в 20:35
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия 09:20
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости 10:53
Происшествия

На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск

В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.
Российская газета 11:22
Футбол

Колесниченко покинул расположение ЦСКА

Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
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Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
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Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

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RuNews24.ru 06:12
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Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли

Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Lenta.ru 11:53
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В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
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Происшествия

ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона

RT на русском 07:20
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
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Экономика

Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году

Caterpillar Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01% Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения.
РБК вчера в 23:20
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