В каких российских регионах условия для жизни были наиболее благоприятными – в инфографике Ria.ru

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Калужская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни. Об этом сообщает РИА "Новости" в понедельник, 17 февраля. По итогам рейтинга Калужская область занимает 21 строчку.

Калужская область опустилась в рейтинге по качеству жизни

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