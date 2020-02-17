Общество
Московский Комсомолец КалугаКалужская область опустилась в рейтинге по качеству жизни
Калужская область опустилась в рейтинге регионов по качеству жизни. Об этом сообщает РИА "Новости" в понедельник, 17 февраля. По итогам рейтинга Калужская область занимает 21 строчку.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В каких российских регионах условия для жизни были наиболее благоприятными – в инфографике Ria.ruРИА Новостивчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитики поставили Петербург на второе место в рейтинге лучших городов страны по качеству жизни
Петербургский дневниквчера в 23:29
Рязанская область осталась на 26-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни
Московский Комсомолец07:15
Аналитики опубликовали рейтинг регионов России по качеству жизни
Политическая Экспертизавчера в 18:15
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Биатлон
Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании Донбасса
Идею украинского лидера Владимира Зеленского о совместном патрулировании территории Донбасса необходимо обсудить, прежде всего, с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
Кино
Скончался режиссер Георгий Шенгелая
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне
"Аэрофлот" опроверг данные Telegram-канала, что самолет рейсом Шанхай-Москва в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне: по данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Армия и оружие
Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии
Боевики в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственной армии трофейный танк Т-90.
Происшествия
Фигуранту дела о беспорядках в Москве вызвали в суд скорую помощь
Мещанский суд Москвы вызвал скорую помощь для проведения медицинского осмотра Андрея Баршая, который обвиняется в нападении на представителя власти в ходе протестной акции минувшим летом в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
Здоровье
Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава
Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Происшествия
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск
В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.
Футбол
Колесниченко покинул расположение ЦСКА
Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Политика
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Экономика
Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году
Caterpillar Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01% Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения.