Экономика
Радио Курс113 курских бизнесменов обратились за кредитами на выплату зарплат
113 курских предпринимателей обратились за кредитами для выплаты зарплат своим работникам, сообщает курское отделение Банка России. В общей сложности бизнесмены просят 159,3 млн руб. Сколько из них уже получили деньги не уточняется.
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МСП Банк одобрил около 600 беспроцентных кредитов для бизнеса на 1,6 млрд рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 13:56
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Экономика
«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей
По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
Технологии
PlayStation 5 может выйти в октябре этого года
В вакансии упоминается игровая консоль, которая начнет продаваться в октябре текущего года.
Piter.tv 08:16
Происшествия
При пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди
Утром в больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. По предварительной информации, пожар начался в отделении реанимации.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:11
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Политика
Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Происшествия
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог КОКБ
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог областной клинической больницы.
Каскад 08:12
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Здоровье
В Омске закрыли на карантин по коронавирусу три отделения БСМП-1
В результате на карантин закрыли три отделения больницы. Но к настоящему моменту в двух из них ограничительные меры уже сняли.
Коммерческие Вести 04:35
Политика
Путин поздравил «Роснефть» с запуском танкера Aframax
Президент России Владимир Путин поздравил "Роснефть" с запуском первого танкера Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", по его словам, это реальная победа.
РИА Новости 07:22
Общество
Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО
Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.
RuNews24.ru вчера в 23:55
Политика
Путин назначил нового заместителя председателя СК
Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 08:08
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Новые требования по проведению ЕГЭ назвали в Минпросвещения
Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором разработали комплекс требований, которые необходимо будет соблюдать во время проведения ЕГЭ в этом году.
Live24 10 мая в 07:52
Общество
Бывший футболист сборной России заступился за Сталина
Экс-полузащитник футбольной сборной России Роман Широков в интервью журналисту Сергею Егорову высказал свое мнение о роли Иосифа Сталина в контексте Великой Отечественной войны.
BetOn 08:07
Политика
В команде Зеленского осудили Гордона за интервью с Поклонской
Представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил украинского журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутат Госдумы Натальи Поклонской.
Украина.ру 04:39
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США. Об этом сообщили журналисты из "Актуальных новостей".
Piter.tv 05:01
Экономика
Брэнсон продаст долю в Virgin Galactic ради спасения Virgin Group
Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил о намерении продать часть своих акций в компании Virgin Galactic на общую сумму $504,5 млн для поддержки других предприятий Virgin Group.
Известия вчера в 21:01
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
Pravda.Ru вчера в 10:29
Общество
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 07:03
Происшествия
К мэру Инты в Коми пришли с обысками
Инта, Коми, 12 мая 2020, 15:00 — REGNUM В администрации Инты проводятся обыски — градоначальника Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
REGNUM 08:00
Общество
Многодетные семьи Кубани получат краевую единовременную выплату
На мероприятии обсудили, что все семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет получат от государства выплату по 10 000 рублей на каждого ребенка.
Ясно 06:47
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Шоу-бизнес
Прилучный получил штрафов на 19,5 тысяч рублей во время самоизоляции
Экспресс газета 07:28