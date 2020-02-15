Авто
РБК«КамАЗ» и Sollers договорились создать альянс
Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» намерен создать альянс с российским автоконцерном Sollers, который является одним из основных производителей легковых коммерческих автомобилей в стране. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к обоим предприятиям.
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с чего всё началось
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «Камазу».Ведомости12:44
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