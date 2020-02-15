Авто

РБКРБК«КамАЗ» и Sollers договорились создать альянс

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» намерен создать альянс с российским автоконцерном Sollers, который является одним из основных производителей легковых коммерческих автомобилей в стране. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к обоим предприятиям.
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с чего всё началось

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «Камазу».
Ведомости12:44

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«КамАЗ» и Sollers обсуждают возможность создания альянса

ТАСС15:50

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РБК14:01

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Коммерсантъ14:40

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News.ru14:58

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Интерфакс13:45

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Ведомости12:44
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
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Авто

Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

Неделю назад компания Hyundai представила удешевленную версию кроссовера Hyundai Creta второго поколения.
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Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими валютами мира, сообщает Bloomberg.
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Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в американском Солт-Лейк-Сити с новым мировым рекордом.
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