Авто
Discover24КамАЗ и Sollers договорились о создании альянса
В информационном агентстве «Ведомости», сославшись на собственные источники, сообщили о том, что автомобильные предприятия Sollers и КамАЗ собираются создать альянс.
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с чего всё началось
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «Камазу».Ведомостивчера в 12:44
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