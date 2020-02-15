Авто

Discover24Discover24КамАЗ и Sollers договорились о создании альянса

В информационном агентстве «Ведомости», сославшись на собственные источники, сообщили о том, что автомобильные предприятия Sollers и КамАЗ собираются создать альянс.
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с чего всё началось

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «Камазу».
Ведомостивчера в 12:44

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«КамАЗ» и Sollers могут создать совместный альянс

CarsWeek.ru01:46

«КамАЗ» и Sollers обсуждают возможность создания альянса

ТАССвчера в 15:50

«КАМАЗ» и «Соллерс» запланировали создать альянс

Интерфаксвчера в 13:45

«КамАЗ» и Sollers обсуждают создание альянса

Автоновости днявчера в 14:34

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

РБКвчера в 14:01

КамАЗ и «Соллерс» планируют альянс

Коммерсантъвчера в 14:40

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Ведомостивчера в 12:44
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Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

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Общество

Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии

RT на русском вчера в 23:23
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В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра

Полиция в Приморье поводит проверку по факту наезда автобуса на краснокнижного амурского тигра, сообщил РИА Новости представитель регионального пресс-службы УМВД России.
РИА Новости 01:27
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Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Газета.Ru 14 февраля в 00:46
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Общество

Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.
РИА Новости вчера в 23:54
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Определены опасные приложения почти для всех пользователей

Мобильные приложения оказываются опасными для многих пользователей интернета.
ToDay News Ufa 13 февраля в 07:58
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В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

В исключительных случаях больного будет ожидать смертная казнь, сообщает немецкая газета Deutsche Welle со ссылкой на заявлении китайского суда.
ФедералПресс вчера в 22:58
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Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что сообщения о том, что актер Леонардо Ди Каприо отказался сделать с ним селфи на 92-й церемонии награждения премии «Оскар», не соответствуют действительности, передает НТВ.
Аргументы и Факты вчера в 19:32
Политика

Скабеева заметила спародировавшего себя в будущем Зеленского

Lenta.ru 01:34
Биатлон

Биатлонист Логинов выиграл свое первое золото чемпионата мира

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Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Политика

Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Экономика

В 2019 году Сбербанк увеличил выплаты правлению на 14,5%

Вознаграждение членам набсовета Сбербанка в 2019 году составило 63,1 млн рублей, что на 19,4% меньше показателя за 2018 год (78,3 млн рублей).
Финмаркет вчера в 03:18
Наука

Обнаружили бактериофаги, связующие бактерии и вирусы

ToDay News Ufa 13 февраля в 23:44
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

РБК вчера в 23:48
Политика

Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым, а вместо этого провести всеукраинский референдум и спросить у своего народа, "как жить дальше" стране.
РИА Новости 01:42
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16

Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Ту-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.
Lenta.ru вчера в 16:01
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Музыка

Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

ToDay News Ufa вчера в 07:51
Экономика

Лукашенко отказался платить премии российским нефтекомпаниям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит закупать нефть в других странах и не будет платить российским нефтяным компаниям премии к цене поставок.
Газета.Ru 14 февраля в 09:00
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Технологии

Роботы заменят людей в сборке смартфонов Xiaomi

Стало известно, что в недалеком будущем роботы заменят людей в сборке смартфонов китайского гиганта Xiaomi.
Ferra вчера в 04:28
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 14 февраля в 07:44
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК 14 февраля в 05:38
Армия и оружие

ФАН опубликовал фотографии уничтоженной в Сирии турецкой техники

Федеральное агентство новостей опубликовало серию фотографий, на которых изображены уничтоженные единицы турецкой техники в Сирии.
Народные новости вчера в 17:39
Здоровье

15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

Число зараженных на борту растет, по последним имеющимся данным, 218 пассажиров, а также членов экипажа судна из различных стран заражены коронавирусом.
DixiNews 13 февраля в 07:27
Космос

SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink, запланированный ранее на воскресенье, 16 февраля.
RT на русском вчера в 19:59
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