Авто

ТАССТАСС«КамАЗ» и Sollers обсуждают возможность создания альянса

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей "КамАЗ" и один из основных в РФ производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) Sollers проводят переговоры о создании альянса. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель Sollers.
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с чего всё началось

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «Камазу».
Ведомости12:44

Подробнее о событии

«КамАЗ» и Sollers обсуждают возможность создания альянса

ТАСС15:50

«КамАЗ» и Sollers обсуждают создание альянса

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Коммерсантъ14:40

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News.ru14:58

«КамАЗ» и Sollers договорились создать альянс

РБК14:01

«КАМАЗ» и «Соллерс» запланировали создать альянс

Интерфакс13:45

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Ведомости12:44
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Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер

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В США опасаются утраты эффективности санкций

Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.
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Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

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Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»

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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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СМИ сообщили, что Армия США начала готовиться к пандемии, то есть необычайно сильной эпидемии коронавируса.
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Биатлон

Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова

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Российский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы

Ранее стало известно, что другой россиянин Курбан Шираев завоевал золото на чемпионате Европы по борьбе.
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Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о фаворитах Лиги чемпионов:До старта сезона моим фаворитом был "Ювентус".
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DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode

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На Мюнхенской конференции по безопасности была представлена инициатива "12 шагов к миру на Донбассе", созданием которой занимались видные эксперты с Украины, из России и ряда западных стран.
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Учеными обнаружена необычная черная дыра с диском внутри

Ученые-астрофизики обнаружили в пределах одной из галактик черную дыру, обладающую уникальной особенностью.
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Космос

США запустили ракету Antares с грузовиком Cygnus

С американского космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Виргиния) в Атлантическом океане, стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и оборудование.
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Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене

На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
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Концепт Prophecy расскажет о будущем дизайне электрокаров Hyundai

В Женеве состоится презентация нового концепта Hyundai под названием Prophecy.
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«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков

«Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.
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В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
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Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии

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Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
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