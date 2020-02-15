Авто
ТАСС«КамАЗ» и Sollers обсуждают возможность создания альянса
Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей "КамАЗ" и один из основных в РФ производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) Sollers проводят переговоры о создании альянса. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель Sollers.
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с чего всё началось
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «Камазу».Ведомости12:44
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Армия и оружие
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Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.