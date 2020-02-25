Общество

ИзвестияИзвестия«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает корпоративное издание завода.
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с чего всё началось
Корпоративное издание «Вести КамАЗа» сообщает
, что предприятие перейдет на сокращенный график работы из-за снижения объема поставок из Китая с 20 апреля.
РБК08:03

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КамАЗ допустил сокращение рабочей недели из-за коронавируса

РБК08:03

«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Известия05:12

Из-за коронавируса на КАМАЗе могут ввести сокращенную рабочую неделю

БИЗНЕС Online02:14

«Камаз» может перейти на неполную рабочую неделю

Ведомости04:01

«КАМАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Комсомольская правда03:45

«КамАЗ» допустил переход на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Rambler News Service03:36

«Камаз» может ввести неполную неделю из-за перебоев с поставками комплектующих из Китая

ТАСС04:15
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Вести.Ru 09:39
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Вести.Ru 02:35
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Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
REGNUM 09:06
Шоу-бизнес

От объявившего себя трансгендерной женщиной певца отказались родители

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Lenta.ru 09:46
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Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова.
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Состояние богатейших людей мира сократилось за день на $139 млрд

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Газета.Ru 01:18
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Суд повторно оштрафовал получившего перелом ноги 27 июля дизайнера

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В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

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