с чего всё началось

Издание ТАСС сообщает о том, что с 20 апреля «КамАЗ» может ввести неполную рабочую неделю на предприятии. Изменение рабочего графика может произойти из-за перебоев поставок, комплектующих из Китая. Появилась информация о том, что «КамАЗ» издал приказ о возможном введении неполной рабочей недели.

Политика Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Космос В шаровом скоплении NGC 6205 нашли двойной миллисекундный пульсар С помощью китайского сферического радиотелескопа с 500-метровой апертурой FAST астрономам удалось найти двойной миллисекундный пульсар в шаровом скоплении NGC 6205.

Музыка Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для начинающих Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал участие в конкурсе «Евровидение» тем артистам, которые не добились больших успехов.

Хоккей Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Общество ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.

Игры В выживалке Endzone: A World Apart началось закрытое тестирование Немецкая студия Gentlymad начала закрытое бета-тестирование своей постапокалиптической стратегии Endzone: A World Apart. К участию в ней допущены все, кто сделал предварительный заказ игры, а также получившие ключи от разработчиков.

Политика Помпео прокомментировал ситуацию с журналистами WSJ в Китае Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможные ответные меры после того, как Китай отозвал аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal.

Космос Названы основные версии происхождения космического объекта «Чёрный рыцарь» Происхождение космического объекта «Чёрный рыцарь» до сих пор никто не может разгадать, хотя его впервые обнаружили в 1998 году астронавты американского агентства NASA.

Здоровье В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы На сегодняшнем заседании большого правительства в Смольном речь зашла об уволенном главвраче Боткинской больницы Алексее Яковлеве.

Авто Первый электрокар Ford Mustang Mach-E сошёл с конвейера На странице компании Ford в социальной сети Facebook появились фотографии первого электрокара Mustang Mach-E, который был выпущен на заводе марки в Мексике.

Политика «Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.

Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.