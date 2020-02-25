Общество
Тарантас Ньюс«КамАЗ» может сократить рабочую неделю из-за коронавируса
Издание ТАСС сообщает о том, что с 20 апреля «КамАЗ» может ввести неполную рабочую неделю на предприятии. Изменение рабочего графика может произойти из-за перебоев поставок, комплектующих из Китая. Появилась информация о том, что «КамАЗ» издал приказ о возможном введении неполной рабочей недели.
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Общество
Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
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В шаровом скоплении NGC 6205 нашли двойной миллисекундный пульсар
С помощью китайского сферического радиотелескопа с 500-метровой апертурой FAST астрономам удалось найти двойной миллисекундный пульсар в шаровом скоплении NGC 6205.
Музыка
Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для начинающих
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал участие в конкурсе «Евровидение» тем артистам, которые не добились больших успехов.
Политика
США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана
Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Общество
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Игры
В выживалке Endzone: A World Apart началось закрытое тестирование
Немецкая студия Gentlymad начала закрытое бета-тестирование своей постапокалиптической стратегии Endzone: A World Apart. К участию в ней допущены все, кто сделал предварительный заказ игры, а также получившие ключи от разработчиков.
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в море
Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.
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Помпео прокомментировал ситуацию с журналистами WSJ в Китае
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможные ответные меры после того, как Китай отозвал аккредитации трёх журналистов The Wall Street Journal.
Космос
Названы основные версии происхождения космического объекта «Чёрный рыцарь»
Происхождение космического объекта «Чёрный рыцарь» до сих пор никто не может разгадать, хотя его впервые обнаружили в 1998 году астронавты американского агентства NASA.
Общество
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
Здоровье
В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы
На сегодняшнем заседании большого правительства в Смольном речь зашла об уволенном главвраче Боткинской больницы Алексее Яковлеве.
Авто
Первый электрокар Ford Mustang Mach-E сошёл с конвейера
На странице компании Ford в социальной сети Facebook появились фотографии первого электрокара Mustang Mach-E, который был выпущен на заводе марки в Мексике.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Происшествия
В Германии при наезде на толпу пострадали 18 детей
Немецкие полицейские сообщили, что среди пострадавших при наезде машины на толпу людей в городе Фолькмарзен 18 детей.
Армия и оружие
Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
Футбол
Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшими вооружениями
Происшествия
Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»
Авто
Новый Subaru WRX STI получит новый 400-сильный мотор
Согласно информации, которую опубликовало издание speedme.ru, компания Subaru продолжает работать над новым WRX STI.