Общество

Тарантас НьюсТарантас Ньюс«КамАЗ» может сократить рабочую неделю из-за коронавируса

Издание ТАСС сообщает о том, что с 20 апреля «КамАЗ» может ввести неполную рабочую неделю на предприятии. Изменение рабочего графика может произойти из-за перебоев поставок, комплектующих из Китая. Появилась информация о том, что «КамАЗ» издал приказ о возможном введении неполной рабочей недели.
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с чего всё началось
Корпоративное издание «Вести КамАЗа» сообщает
, что предприятие перейдет на сокращенный график работы из-за снижения объема поставок из Китая с 20 апреля.
РБК08:03

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«КАМАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

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