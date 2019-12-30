Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

В Люберцах Московской области двое детей попали под колеса КамАЗа на пешеходном переходе. В результате аварии погибла девочка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. Авария произошла в районе Белой Дачи, 13.
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В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку

РИА Новости09:41

В Подмосковье пятилетнюю девочку убил «КамАЗ»

Оka.fm08:30

«Камаз» сбил двоих детей на пешеходном переходе в Люберцах

ТАСС06:58

Видео с места смертельного наезда КамАЗа на девочку в Люберцах

РЕН ТВ09:23

Грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ «МЕГА Белая Дача»: пятилетняя девочка скончалась

Подмосковье Сегодня08:06

«Камаз» сбил двух детей на переходе в Люберцах. Видео

Телеканал 360°08:25

Водитель грузовика сбил насмерть пятилетнюю девочку и травмировал 1,5-годовалого ребенка в Котельниках

Агентство Москва06:58
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика

В России ответили на слова посла США о Второй мировой войне

Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
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Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании

Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
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Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.
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Фигурное катание

Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.
RT на русском 03:35
Происшествия

Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Известия 12:16
Спорт

ВФЛА ответила на открытое письмо российских легкоатлетов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо Сергея Шубенкова, Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой.
Газета.Ru 13:22
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
РИА Новости 10:58
Происшествия

СК завел дело после смертельной перестрелки в Ингушетии

В Ингушетии возбуждено уголовное дело после перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб и несколько пострадали.
Российская газета 07:17
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Газета.Ru 13:41
Происшествия

На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
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Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru вчера в 08:30
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Редкий распад D-мезона уложился в предсказания Стандартной модели

Физикам впервые удалось с достаточной систематической значимостью обнаружить канал распада D-мезона с участием тау-лептона (таона).
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Наука

Ученые нашли способ предсказать скорую смерть

Научные сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (Соединенные Штаты Америки) рассказали о методе, способном предсказать смерть в течении одного-трех лет у людей, страдающих сердечной недостаточностью с не требующей госпитализацией.
Ugpressa.ru 07:11
Кино

Вышло видео о съемках фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Авторы фильма «Майор Гром: Чумной доктор» объявили о завершении съемочного процесса.
Культуромания 12:44
Общество

Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160

Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
Известия 15:18
Общество

Освобожденные ополченцы рассказали о пытках украинских силовиков

Треть освобожденных в рамках обмена ополченцев подвергались пыткам со стороны украинских силовиков.
Lenta.ru 14:48
Хоккей

Овечкин занял третье место в НХЛ по голам, забитым в большинстве

ИА «Ореанда-Новости» Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», стал третьим в списке лучших снайперов лиги, забивавших в большинстве.
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Кино

Джон Фавро анонсировал график выхода второго сезона «Мандалорца»

Продюсер фантастического сериала "Мандалорец", события которого происходят во вселенной "Звездных войн", Джон Фавро уточнил график выхода второго сезона.
Kinonews.ru вчера в 04:55
Политика

Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service 03:24
Общество

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 12:44
Общество

МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
РБК 11:55
Футбол

Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком команды в первой части чемпионата Франции по версии болельщиков.29-летний футболист набрал 69% голосов.
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Кино

Кировчане одними из первых увидели новый фильм Федора Бондарчука

Первые зрители оказались довольны увиденным и отметили принципиально новый уровень спецэффектов в картине.
Вятка-На-Сети 28 декабря в 14:30
Гаджеты

В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста

Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
Astera вчера в 16:59
Автоспорт

Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019

Sport24.ru 07:45
Шоу-бизнес

Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей

Известный российский хоккеист Иван Телегин высказался о расставании с певицей Пелагеей.
Аргументы недели вчера в 04:45
Политика

Помпео обсудит в Киеве реформы по борьбе с коррупцией

Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках визита на Украину 3 января рассмотрит проведение руководством этой страны реформ, направленных на борьбу с коррупцией.
ТАСС 12:59
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
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