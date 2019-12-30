Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

В Люберцах Московской области двое детей попали под колеса КамАЗа на пешеходном переходе. В результате аварии погибла девочка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. Авария произошла в районе Белой Дачи, 13.
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В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку

РИА Новости09:41

В Подмосковье пятилетнюю девочку убил «КамАЗ»

Оka.fm08:30

«Камаз» сбил двоих детей на пешеходном переходе в Люберцах

ТАСС06:58

Видео с места смертельного наезда КамАЗа на девочку в Люберцах

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Грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ «МЕГА Белая Дача»: пятилетняя девочка скончалась

Подмосковье Сегодня08:06

«Камаз» сбил двух детей на переходе в Люберцах. Видео

Телеканал 360°08:25

Водитель грузовика сбил насмерть пятилетнюю девочку и травмировал 1,5-годовалого ребенка в Котельниках

Агентство Москва06:58
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Политика

Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны

Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
РБК 11:47
Происшествия

Раздетого двухлетнего мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

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Политика

Захарова призвала ЕС отреагировать на ситуацию со Sputnik в Эстонии

«Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заключила Захарова.
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Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

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Происшествия

В Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов

В Санкт-Петербурге арестован второй подозреваемый в подготовке терактов в новогодние праздники, такое решение вынес Дзержинский районный суд.
RT на русском 12:25
Политика

Путин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии

В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии.
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Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
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Энергетика

«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.
РИА Новости 11:56
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

В Красноярске отстранили от работы сотрудников детского противотуберкулёзного санатория «Пионерская речка», которые, по данным СМИ, оскорбляли детей.
RT на русском 01:19
Единоборства

Емельяненко рассказал, как готовится к бою с Кадыровым

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как проводит подготовку к бою с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Sport.ru 07:29
Общество

«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

20 декабря Палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшее использование товарного знака «МТС Афиша».
РБК 11:09
Происшествия

В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

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Кино

Под Новый год BadComedian порадовался за прекращение франшизы «Елки»

BadComedian радуется завершению «Елок», но ничего поистине финального в последнем фильме он не увидел.
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Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
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Наука

Киты ловят рыбу с задержкой

Горбатые киты плавают не быстро – во всяком случае, намного медленнее, чем рыба, которой они питаются.
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Хоккей

США — Чехия 1:1 (1-й период)

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
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Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Газета.Ru 05:52
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Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в декабре

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком клуба в декабре.
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Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм показала откровенное фото

Подписчики рассмотрели каждую складочку на теле звезды. Плюс-сайз модель Эшли Грэм (32) никогда не отличалась стеснительностью.
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Фанат «Ведьмака» стилизовал сериал под видеоигру

Пользователь YouTube DarwinStreams опубликовал видео, в котором сериал «Ведьмак» представлен в виде видеоигры.
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Новая цель – Луна: чем запомнился 2019 год в космонавтике

В уходящем году акценты в космонавтике вновь сместились.
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В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
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С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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В центре Берлина произошла стрельба в магазине

В центре Берлине, на улице Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". произошла стрельба в магазине.
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Взрыв на заправке в Челябинской области попал на видео

Видеозапись взрыва на автозаправочной станции в городе Сатка (Челябинская область) опубликована 30 декабря на YouYube.
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СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
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Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов Регина Тодоренко подвела итоги года.
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Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
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В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
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Прояснен механизм адаптации растений к колебаниям концентрации нитратов

Международная группа ученых, в составе которых был и исследователь из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, смогла выяснить адаптационные механизмы, связанные с действием белка-транскриптора нитрата плазматической мембраны NRT1.1, влияющие на восприятие растением нитратов.
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