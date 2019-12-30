Происшествия
Lenta.ruКамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье
В Люберцах Московской области двое детей попали под колеса КамАЗа на пешеходном переходе. В результате аварии погибла девочка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. Авария произошла в районе Белой Дачи, 13.
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Грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ «МЕГА Белая Дача»: пятилетняя девочка скончалась
Подмосковье Сегодня08:06
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