В Люберцах Московской области двое детей попали под колеса КамАЗа на пешеходном переходе. В результате аварии погибла девочка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. Авария произошла в районе Белой Дачи, 13.

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Политика Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.

Политика Захарова призвала ЕС отреагировать на ситуацию со Sputnik в Эстонии «Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заключила Захарова.

Политика Путин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии.

Наука Киты ловят рыбу с задержкой Горбатые киты плавают не быстро – во всяком случае, намного медленнее, чем рыба, которой они питаются.

Происшествия В центре Берлина произошла стрельба в магазине В центре Берлине, на улице Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". произошла стрельба в магазине.