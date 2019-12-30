Происшествия
Lenta.ruКамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье
В Люберцах Московской области двое детей попали под колеса КамАЗа на пешеходном переходе. В результате аварии погибла девочка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. Авария произошла в районе Белой Дачи, 13.
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Грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ «МЕГА Белая Дача»: пятилетняя девочка скончалась
Подмосковье Сегодня08:06
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Пассажиры 2 часа мёрзнут в задержанном на ЗабЖД поезде
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В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за столетие
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Департамент культуры Москвы назначил художественным руководителем театра «Современник» режиссера Виктора Рыжакова с 4 января 2020 года, сообщает «Ъ». Рыжаков Виктор Анатольевич родился в Хабаровске в 1960 году.
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В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек
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Кировчане одними из первых увидели новый фильм Федора Бондарчука
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Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".