Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

В Люберцах Московской области двое детей попали под колеса КамАЗа на пешеходном переходе. В результате аварии погибла девочка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. Авария произошла в районе Белой Дачи, 13.
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В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку

РИА Новости09:41

Водитель грузовика сбил насмерть пятилетнюю девочку и травмировал 1,5-годовалого ребенка в Котельниках

Агентство Москва06:58

«Камаз» сбил двух детей на переходе в Люберцах. Видео

Телеканал 360°08:25

Видео с места смертельного наезда КамАЗа на девочку в Люберцах

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Грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ «МЕГА Белая Дача»: пятилетняя девочка скончалась

Подмосковье Сегодня08:06

«Камаз» сбил двоих детей на пешеходном переходе в Люберцах

ТАСС06:58

В Подмосковье пятилетнюю девочку убил «КамАЗ»

Оka.fm08:30
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Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
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