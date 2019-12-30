Происшествия

Lenta.ruLenta.ruКамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

В Люберцах Московской области двое детей попали под колеса КамАЗа на пешеходном переходе. В результате аварии погибла девочка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. Авария произошла в районе Белой Дачи, 13.
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Грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ «МЕГА Белая Дача»: пятилетняя девочка скончалась

Подмосковье Сегодня08:06

В Подмосковье пятилетнюю девочку убил «КамАЗ»

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«Камаз» сбил двух детей на переходе в Люберцах. Видео

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Видео с места смертельного наезда КамАЗа на девочку в Люберцах

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В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку

РИА Новости09:41

«Камаз» сбил двоих детей на пешеходном переходе в Люберцах

ТАСС06:58

Водитель грузовика сбил насмерть пятилетнюю девочку и травмировал 1,5-годовалого ребенка в Котельниках

Агентство Москва06:58
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Помпео анонсировал визиты на Украину и в Белоруссию

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Пушков сравнил позицию Киева по газу с «домиком Ниф-Нифа»

Ранее, 27 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, трубопроводы могут стать пустыми, если Россия не захочет поставлять газ, в то время как Киев гарантирует поставки газа по своим газопроводам.
Известия 11:59
Политика

Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет

За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.
Газета.Ru 01:29
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
РБК 14:00
Политика

Россия и Украина подписали документы по газовому транзиту

21 декабря Киев и Москва согласовали параметры нового контракта на транзит газа через Украину и договорились о полном урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.
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Общество

Предсказана климатическая катастрофа по всей Европе

Lenta.ru 07:14
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Экономика

Грузия потеряла $300 млн от российских санкций

За пять месяцев после прекращения полетов из России в Грузию ущерб для экономики страны составил 300 миллионов долларов.
Телеканал 360° 10:06
Армия и оружие

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Британское издание The Mirror рассказало, что туалет в российском танке Т-14 на платформе «Армата» появился по требованию генералов.
Ferra вчера в 12:02
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 09:52
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ 28 декабря в 21:17
Экономика

«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store

Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Интерфакс 03:11
Политика

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
РИА Новости 09:39
Политика

Около 20 человек отказались от участия в обмене пленными в Донбассе

Около 20 человек отказываются от участия в обмене пленными, который проходит между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
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Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru 09:57
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Представлены новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color

Представлены умные смарт-часы Xiaomi Watch Color, купить которые можно будет с 3 января.
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Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»

Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
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Наследство Галины Волчек оценено в 50 миллионов рублей

Согласно декларации за прошлый год, Волчек заработала почти 16 миллионов рублей.
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Армия и оружие

Курды потеряли двух боевиков при подрыве автомобиля в Ракке

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Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

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Армия и оружие

МИД Сирии осудил удары ВВС США по объектам ополчения в Ираке

Сирия осуждает удары ВВС Соединённых Штатов по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
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Происшествия

Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании

Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
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Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

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В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
Алтапресс 27 декабря в 10:16
Здоровье

Татарстанцев просят сообщать о местах торговли снюсом

Ведомство просит граждан сообщать о местах, где продается такая продукция.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
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Американские ученые нашли объяснение тому, почему птенцы американской лысухи бывают разного цвета: от бледного до ярко-красного.
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Allseas отказалась достраивать «Северный поток-2» из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока-2», приостановленную из-за санкций США, сообщили в компании.
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Тело младенца нашли на обочине в Кузбассе

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