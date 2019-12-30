Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаКамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

В подмосковных Люберцах под КамАЗ попали двое детей на пешеходном переходе. Один ребенок погиб под колесами большегруза, сообщает ТАСС. Драма развернулась в микрорайоне Белая Дача.
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В Подмосковье грузовик насмерть сбил пятилетнюю девочку

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В Подмосковье пятилетнюю девочку убил «КамАЗ»

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Водитель грузовика сбил насмерть пятилетнюю девочку и травмировал 1,5-годовалого ребенка в Котельниках

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
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