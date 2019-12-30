Происшествия
Российская газетаКамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
В подмосковных Люберцах под КамАЗ попали двое детей на пешеходном переходе. Один ребенок погиб под колесами большегруза, сообщает ТАСС. Драма развернулась в микрорайоне Белая Дача.
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Грузовик врезался в пешеходов возле ТЦ «МЕГА Белая Дача»: пятилетняя девочка скончалась
Подмосковье Сегодня08:06
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