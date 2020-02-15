Авто

ВедомостиВедомости«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Представитель «Соллерса» комментировать информацию не стал. Источник, близкий к компании, сказал, что «вопрос создания альянса в проработке».
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «Камазу».
Ведомости12:44

Подробнее о событии

«КамАЗ» и Sollers обсуждают возможность создания альянса

ТАСС15:50

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Ведомости12:44

КамАЗ и «Соллерс» планируют альянс

Коммерсантъ14:40

«КамАЗ» и Sollers обсуждают создание альянса

Автоновости дня14:34

«КамАЗ» и Sollers договорились создать альянс

РБК14:01

«КАМАЗ» и «Соллерс» запланировали создать альянс

Интерфакс13:45

КамАЗ и Sollers решили объединиться в альянс

News.ru14:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Происшествия

Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер

Вести.Ru 15:39
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru вчера в 15:13
Политика

Главы МИД пяти стран провели встречу по катастрофе украинского Boeing

Отмечается, что Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания «как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолёта рейса PS752 провели вторую встречу с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном».
RT на русском 10:55
Шоу-бизнес

После скандала Отиеву пригласили петь для миллионеров

Рамблер 06:49
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15:31
Происшествия

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

Известия 13:02
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Газета.Ru 17:18
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Спорт

Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Интерфакс-Спорт 16:46
Музыка

Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa 13:01
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

РИА Новости 17:11
Общество

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Lenta.ru 06:44
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Мой Брянск 09:08
Технологии

Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков

Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.
UfacityNews.ru 15:43
Наука

Лучшее за день. 15 февраля

Гравитационные волны, хотя и совсем другой природы, теперь открыты и в океане.
Индикатор 16:39
Спорт

Хакеры взломали аккаунты МОК и «Барселоны» в сети Twitter

Ресурсы МОК в Twitter были взломаны хакерской группой OurMine, которая оставила свои послания в двух официальных аккаунтах комитета (Olympics и IOC Media), аккаунтах Олимпийских игр, начиная с Рио-2016, а также в аккаунте комиссии атлетов МОК.
РИА Новости 13:29
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК вчера в 05:38
Футбол

«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков

«Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.
Inc-news.ru 11:04
Экономика

Аналитики предсказали рост долгов регионов в 2020 году

Пока, по расчетам аналитиков АКРА, планируемый регионами рост долга составит в 2020 году примерно 220 млрд руб.
РБК 13 февраля в 16:00
Здоровье

Врачи назвали пять признаков высокого уровня сахара в крови

Врачи из Германии рассказали, что симптомы, которые часто схожи с безобидными недомоганиями, могут свидетельствовать о слишком высоком уровне сахара в крови.
Smolnarod.ru 13 февраля в 00:33
Политика

Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений

Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
Профиль вчера в 10:08
Футбол

«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ

RT на русском 14:28
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 18:34
Биатлон

Биатлониста Устюгова лишили «золота» Олимпиады в Сочи

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
REGNUM 04:32
Наука

Американцы нашли связь между популяциями лягушек и змей

Американские ученые доказали, что между популяциями змей и лягушек в панамских лесах существует взаимосвязь.
МедиаПоток 03:01
Экономика

Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития

Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Компания вчера в 10:11
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Общество

Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
BFM.ru 15:17
Общество

Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
РИА Новости 13 февраля в 20:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное