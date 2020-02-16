Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «Камазу».

с чего всё началось

Представитель «Соллерса» комментировать информацию не стал. Источник, близкий к компании, сказал, что «вопрос создания альянса в проработке».

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