Авто
Ведомости«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Представитель «Соллерса» комментировать информацию не стал. Источник, близкий к компании, сказал, что «вопрос создания альянса в проработке».
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с чего всё началось
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «Камазу».Ведомости12:44
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В растрате и присвоении государственного имущества обвинялись заместитель начальника главка «Спецстроя» Сергей Батукаев (Иркутск), руководитель проектов Наталья Буланцева (Волгоград), директор ООО «СК Северстрой» Глеб Суховерков (Красноярск) и инженер подразделения по строительству космодрома Восточный Элиза Кучина (Красноярск).
Культура
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Клопп: «„Ювентус“ был моим фаворитом ЛЧ до старта сезона»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о фаворитах Лиги чемпионов:До старта сезона моим фаворитом был "Ювентус".
Армия и оружие
ПВО Сирии отражают атаку на Дамаск
ПВО Сирии отражают атаку, направленную на Дамаск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
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«Спартак» обыграл «Локомотив» в полуфинале клубного ЧМ
Московский «Спартак» одолел земляков из «Локомотива» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу и вышел в финал соревнований.
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Происшествия
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Пушков прокомментировал идею Зеленского провести выборы в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков сравнил с мечтами о полете на Марс идею Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
Спорт
Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м
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Экономика
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Почти 15 тысяч россиян уже обратились в свои банки за ипотечными каникулами. Механизм был введен в прошлом году.
Футбол
Хет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить «Делемон»
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над швейцарским "Делемоном" в товарищеском матче.
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Названы победители «Чартовой дюжины»
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Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
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Общество
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Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
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В России отзывают 20-летние автомобили BMW
В сообщении ведомства указано, что компания BMW отзовет более 1 600 автомобилей в РФ, среди которых оказались модели 3-серии.