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ВедомостиВедомости«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Представитель «Соллерса» комментировать информацию не стал. Источник, близкий к компании, сказал, что «вопрос создания альянса в проработке».
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с чего всё началось

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) «Соллерс» хотят создать альянс. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к «Камазу».
Ведомости12:44

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«КамАЗ» и Sollers обсуждают возможность создания альянса

ТАСС15:50

КамАЗ и Sollers решили объединиться в альянс

News.ru14:58

«КАМАЗ» и «Соллерс» запланировали создать альянс

Интерфакс13:45

«КамАЗ» и Sollers обсуждают создание альянса

Автоновости дня14:34

«КамАЗ» и Sollers договорились создать альянс

РБК14:01

КамАЗ и «Соллерс» планируют альянс

Коммерсантъ14:40

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

Ведомости12:44
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Политика

Зеленский выступил за совместное патрулирование границы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе.
News.ru 08:43
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Российская газета 13 февраля в 23:52
Происшествия

Полиция задержала дочь экс-главы разведки США по подозрению в убийстве

Полиция задержала по подозрению в убийстве 27-летнюю Софию Негропонте. Об этом говорится в заявлении полиции Монтгомери (штат Мэриленд).
РБК 18:22
Космос

Военные США хотят превратить атмосферу Земли в «глобальный» сенсор

Всё что выше изучено слабо и не входит в перечень задач для постоянного наблюдения. Это упущение намерены устранить военные в США.
3DNews 04:35
Биатлон

Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не собирается поздравлять россиянина Александра Логинова с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
News.ru 10:31
Происшествия

В Красноярском крае осудили строителей космодрома Восточный

В растрате и присвоении государственного имущества обвинялись заместитель начальника главка «Спецстроя» Сергей Батукаев (Иркутск), руководитель проектов Наталья Буланцева (Волгоград), директор ООО «СК Северстрой» Глеб Суховерков (Красноярск) и инженер подразделения по строительству космодрома Восточный Элиза Кучина (Красноярск).
REGNUM 06:00
Общество

На лайнере в Японии выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости 20:56
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Культура

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Политическая Экспертиза 08:37
Здоровье

Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи

С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.
Взгляд.ру 10:52
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Футбол

Клопп: «„Ювентус“ был моим фаворитом ЛЧ до старта сезона»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о фаворитах Лиги чемпионов:До старта сезона моим фаворитом был "Ювентус".
Soccer.ru 05:53
Армия и оружие

ПВО Сирии отражают атаку на Дамаск

ПВО Сирии отражают атаку, направленную на Дамаск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
Народные новости 13 февраля в 16:56
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1457 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 18:34
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15:31
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в полуфинале клубного ЧМ

Московский «Спартак» одолел земляков из «Локомотива» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу и вышел в финал соревнований.
ProstoProSport 13:34
Музыка

Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу

ToDay News Ufa 13:01
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра

Рейсовый автобус сбил амурского тигра на севере Приморского края в районе села Гоголевка, после чего тигр ушел в лес, сообщил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
ТАСС 19:34
Технологии

Физику не обманешь: глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры обречены

Источник изображения: NVIDIA Генеральный директор компании начал со слов о том, что масштабирование производительности современных центральных процессоров значительно замедлилось, и причины этого явления носят не маркетинговый, а физический характер.
3DNews 09:22
Политика

Пушков прокомментировал идею Зеленского провести выборы в Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков сравнил с мечтами о полете на Марс идею Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
Москва 24 10:12
Спорт

Конькобежец Кулижников с рекордом мира выиграл ЧМ в забеге на 1000 м

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира в американском Солт-Лейк-Сити в забеге на 1000 м. Его время – 1 минута 5,697 секунды, что является новым мировым рекордом.
Интерфакс-Спорт 16:46
Происшествия

В Калининграде мужчина застрелил семейную пару и ранил ребенка

BFM.ru 13:55
Экономика

ЦБ предложил ввести ипотечные каникулы для солдат-срочников

Почти 15 тысяч россиян уже обратились в свои банки за ипотечными каникулами. Механизм был введен в прошлом году.
BFM.ru 13 февраля в 07:20
Футбол

Хет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить «Делемон»

Московский ЦСКА одержал разгромную победу над швейцарским "Делемоном" в товарищеском матче.
Газета.Ru 08:07
Музыка

Названы победители «Чартовой дюжины»

РЕН ТВ вчера в 01:13
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета 19:35
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК вчера в 05:38
Общество

ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Коммерсантъ 05:21
Авто

В России отзывают 20-летние автомобили BMW

В сообщении ведомства указано, что компания BMW отзовет более 1 600 автомобилей в РФ, среди которых оказались модели 3-серии.
Tvoe-avto.com 13 февраля в 08:13
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