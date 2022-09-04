Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство в потребительских расходах в 2021 году зафиксирована на Камчатке, в Карелии и Магаданской области, самая низкая – в Дагестане, Ингушетии и Севастополе, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Владелец немецкой компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air по фамилии Гриземанн и его семья погибли в результате крушения частного легкомоторного самолета Cessna в Балтийское море у берегов Латвии.
В канадской провинции Саскачеван в результате нападения в резервации индейцев кри Джеймс Смит Кри Нэйшн (James Smith Сree Nation), а также в деревне Уэлдон от ножевых ранений погибли 10 человек, сообщает CBC.