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Камчатка оказалась лидером по уровню трат на жилищно-коммунальные услуги

Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство в потребительских расходах в 2021 году зафиксирована на Камчатке, в Карелии и Магаданской области, самая низкая – в Дагестане, Ингушетии и Севастополе, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости
Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 53 регионов.
РИА Новости
По оценкам экспертов, в целом по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2021 году составляли 5 500 рублей в месяц.
РИА Новости
Как показывает рейтинг, наименьший объем денежных средств на услуги ЖКХ тратят жители Калмыкии, Чувашии, Дагестана, Брянской области, Курской области и Мордовии.
ПРАЙМ

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Жители Камчатки тратят на оплату коммунальных услуг больше всех в России
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