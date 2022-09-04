Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство в потребительских расходах в 2021 году зафиксирована на Камчатке, в Карелии и Магаданской области, самая низкая – в Дагестане, Ингушетии и Севастополе, свидетельствует исследование РИА Новости*.