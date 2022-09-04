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Камчатка оказалась лидером по уровню трат на жилищно-коммунальные услуги

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов российских семей на ЖКХ в совокупных потребительских расходах в регионах.
РИА Новости
Одной из наиболее значимых статей бюджета граждан России является оплата услуг ЖКХ.
РИА Новости
Самая большая доля расходов на ЖКХ отмечена в Камчатском крае (14,2%), Карелии (13,0%) и в Магаданской области (13,0%).
РИА Новости
В число регионов, у жителей которых самые высокие затраты на ЖКХ, также вошли Камчатка (9 919 рублей в месяц), Магаданская область (9 891 рублей в месяц), Ямало-Ненецкий округ (8 810 рублей в месяц) и Ненецкий округ (8 243 рублей в месяц).
ПРАЙМ

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Жители Камчатки тратят на оплату коммунальных услуг больше всех в России
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