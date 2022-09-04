В число регионов, у жителей которых самые высокие затраты на ЖКХ, также вошли Камчатка (9 919 рублей в месяц), Магаданская область (9 891 рублей в месяц), Ямало-Ненецкий округ (8 810 рублей в месяц) и Ненецкий округ (8 243 рублей в месяц).