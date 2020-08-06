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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Камчатская телеведущая уволилась после митинга в поддержку Хабаровска

Александра Новикова, телеведущая ГТРК "Камчатка", прославившаяся смехом над индексацией льгот ветеранам и инвалидам, была уволена после организации митинга в поддержку Хабаровска. Акция протеста прошла в Петропавловске-Камчатском.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Начальник рассказал, как отговорил «смеющуюся» журналистку от увольнения

РИА Новости07:22
Новая газета

Ведущая ГТРК «Камчатка» уволилась с телеканала после организации акции в поддержку протестующих хабаровчан

Новая газетавчера в 14:20
РБК

Камчатская ведущая уволилась после организации акции в поддержку Фургала

РБК21:38
Фонтанка.Ру

«Стало невмоготу отмазывать». Ведущую ГТРК «Камчатка» уволили после того, как она собрала митинг в поддержку Хабаровска

Фонтанка.Рувчера в 14:42
ТАСС

Руководство телекомпании «Камчатка» прокомментировало увольнение ведущей Новиковой

ТАСС03:19
Дождь

Ведущая ГТРК «Камчатка» уволилась после организации митинга в поддержку Фургала

Дождьвчера в 12:54
Эхо Москвы

В Петропавловске-Камчатском уволили ведущую ГТРК после того, как она организовала акцию в поддержку Хабаровска

Эхо Москвывчера в 12:34

Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.
РБК07:53
57

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
53

Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Москва, 6 августа 2020, 09:09 — REGNUM Жителей России, которые в 2020 году продали недвижимость экономкласса и приобрели или в течение года с момента продажи приобретут новое жилье с использованием льготных госпрограмм, предлагают освободить от уплаты подоходного налога.
REGNUM02:09
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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблер06:00
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Правозащитники заявили о сильном влиянии Китая на цензуру в Голливуде

По мнению правозащитников, в конечном итоге преклонение перед пожеланиями Поднебесной и погоня за китайскими деньгами приведут к тому, что широкая аудитория перестанет смотреть голливудские фильмы.
Газета.Ru08:08

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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