Камчатская телеведущая уволилась после митинга в поддержку Хабаровска
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Александра Новикова, телеведущая ГТРК "Камчатка", прославившаяся смехом над индексацией льгот ветеранам и инвалидам, была уволена после организации митинга в поддержку Хабаровска. Акция протеста прошла в Петропавловске-Камчатском.В источнике
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