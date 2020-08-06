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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Камчатская телеведущая уволилась после митинга в поддержку Хабаровска

Александра Новикова, телеведущая ГТРК "Камчатка", прославившаяся смехом над индексацией льгот ветеранам и инвалидам, была уволена после организации митинга в поддержку Хабаровска. Акция протеста прошла в Петропавловске-Камчатском.В источнике
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Новая газета

Ведущая ГТРК «Камчатка» уволилась с телеканала после организации акции в поддержку протестующих хабаровчан

Новая газетавчера в 14:20
РБК

Камчатская ведущая уволилась после организации акции в поддержку Фургала

РБК21:38
РИА Новости

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

РИА Новости20:15
Фонтанка.Ру

«Стало невмоготу отмазывать». Ведущую ГТРК «Камчатка» уволили после того, как она собрала митинг в поддержку Хабаровска

Фонтанка.Рувчера в 14:42
ТАСС

Руководство телекомпании «Камчатка» прокомментировало увольнение ведущей Новиковой

ТАСС03:19
Дождь

Ведущая ГТРК «Камчатка» уволилась после организации митинга в поддержку Фургала

Дождьвчера в 12:54
Эхо Москвы

В Петропавловске-Камчатском уволили ведущую ГТРК после того, как она организовала акцию в поддержку Хабаровска

Эхо Москвывчера в 12:34

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
РБК06:40

Источник, близкий к ЧВК, раскрыл маршрут задержанных в Минске россиян

Источник добавил, что россияне не располагали информацией, в каком именно ливийском порту они будут выполнять задание: о задачах, поставленных перед сотрудниками «МАР», те узнают уже по прибытии в нужную страну.
Ридус05:49

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 12:10
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Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости04:31
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Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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