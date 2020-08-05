с чего всё началось

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.

Происшествия Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус. 2

Происшествия Российский спутник «Канопус-В» снял территорию Бейрута после взрыва Снимки были сделаны с российского спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В".

Футбол ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей.

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Кино Джонни Депп больше не кривляется, а Рассел Кроу рассержен. Кино недели В "Секрете" зрители узнают о тайном незнакомце из прошлого Кэти Холмс, а в "Неистовом" увидят Рассела Кроу в ярости.

Общество Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабильна, власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. 4

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Общество «Норникель» сообщил о неточностях в оценке штрафа Росприроднадзором Гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») Сергей Липин направил письмо в Росприроднадзор, в котором заявил о неточностях при расчете ущерба за аварию под Норильском. 1

Шоу-бизнес Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом. 4

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