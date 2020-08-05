с чего всё началось

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.

Происшествия В Кузбассе скончались две пациентки с коронавирусом Уточняется, что две пациентки скончались — у женщины 1971 года рождения из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии, а у женщины 1941 года рождения из Ленинск-Кузнецкого МО болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. 1

Происшествия «Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 1,9K

Происшествия Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter. 2

Экономика ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4 % годовых Зарплатные клиенты могут претендовать на ставку от 8,1 %. Печатников также высказался о программе ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%. По его мнению, эта программа не продлится дольше 2020 года, однако даже после ее завершения банк постарается приблизить ставки по базовым программам ВТБ к условиям льготной программы. 77

Армия и оружие Опубликовано видео пусков ракет комплексами «Искандер-М» Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетных пусков комплексами "Искандер-М" в ходе проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. 1

Энергетика В Новосибирске подорожал бензин двух марок Новосибирск, 5 августа 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 28 июля по 3 августа 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли на 0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Гаджеты Таинственные смартфоны OnePlus Clover и Billie уже протестировали Устройство работает под управлением операционной системы Android 10. В одноядерном тесте Geekbench 5 OnePlus Clover набрал 336 баллов.

Политика Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США. 230

Происшествия На Урале задержан мэр Богдановича Богданович, Свердловская область, 5 августа 2020, 18:03 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали главу Богдановича Павла Мартьянова. 22

Футбол «Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы «Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».

Экономика Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года На два года предлагает сократить расходы и на образование, в 2021 году на 33,3 млрд рублей и в 2022 году на 30,7 млрд рублей, при этом спустя два года на образование предлагается потратить на 10,5 млрд больше планируемого ранее. 350

Общество В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники. 304

Гаджеты Новый потенциальный хит Realme оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА•ч Напомним, Realme C11 получил ЖК-экран диагональю 6,5 дюйма при разрешении HD+, однокристальную систему MedaTek Helio G35, которую дополняют 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти.