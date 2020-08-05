Общество
РИА НовостиКамчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
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с чего всё началось
Как рассказала теперь уже бывшая тележурналистка «Открытым медиа», ее уволили на следующий день после акции, которую она устроила в Петропавловске-Камчатском.Полит.рувчера в 12:40
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Ведущая «Вестей», рассмеявшаяся из-за суммы льгот, организовала митинг и уволилась
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