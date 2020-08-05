с чего всё началось

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.

Кино «Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии. 2

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Космос Три фрагмента ракеты «Протон-М» обнаружили на Алтае после последнего запуска с Байконура 31 июля, после запуска ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур, представители различных ведомств приняли участие в послепусковом облете части территории Республики Алтай, которая используется для падения второй ступени ракеты-носителя.

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Общество Авиационное управление США предложило оштрафовать Boeing на $1,25 млн Федеральное авиационное управление (FAA) США предложило оштрафовать компанию Boeing на $1,25 млн из-за возможных нарушений на заводе в Южной Каролине, сообщает Reuters в четверг, 6 августа.

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Политика Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.

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