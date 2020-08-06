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РИА Новости
РИА Новости

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.В источнике
Подробнее о событии
Znak.com

Ведущая «Вестей», рассмеявшаяся из-за суммы льгот, организовала митинг и уволилась

Znak.com22:24
Дождь

Ведущая ГТРК «Камчатка» уволилась после организации митинга в поддержку Фургала

Дождьвчера в 12:54
РИА Новости

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

РИА Новости20:15
Фонтанка.Ру

«Стало невмоготу отмазывать». Ведущую ГТРК «Камчатка» уволили после того, как она собрала митинг в поддержку Хабаровска

Фонтанка.Рувчера в 14:42
Новая газета

Ведущая ГТРК «Камчатка» уволилась с телеканала после организации акции в поддержку протестующих хабаровчан

Новая газетавчера в 14:20
РБК

Камчатская ведущая уволилась после организации акции в поддержку Фургала

РБК21:38
Эхо Москвы

В Петропавловске-Камчатском уволили ведущую ГТРК после того, как она организовала акцию в поддержку Хабаровска

Эхо Москвывчера в 12:34
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На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM02:42
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Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
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Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина

Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском03:29
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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 09:44
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