Александра Новикова, телеведущая ГТРК "Камчатка", прославившаяся смехом над индексацией льгот ветеранам и инвалидам, была уволена после организации митинга в поддержку Хабаровска. Акция протеста прошла в Петропавловске-Камчатском.

Камчатская телеведущая уволилась после митинга в поддержку Хабаровска

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян 5 августа между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, в котором был поднят вопрос экстрадиции ранее задержанных в Минске россиян. 2,5K

Происшествия Умер один из пострадавших при взрыве в вагонном депо в Иванове Один из двух пострадавших при взрыве паров нефтепродуктов в вагонно-ремонтном депо в Иванове погиб.

Армия и оружие Россия «поуправляет» американским «Жнецом» Российские системы радиоэлектронной борьбы могут не только нарушить работу американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper («Жнец»), но и перехватить управление ими, пишет Defence24.

Общество Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных сведений Как часто Сафронов передавал данные и каким именно способом, Павлов не уточнил. Сафронова задержали 7 июля в Москве. 108

Общество В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов. 294

Здоровье Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания. 11

Шоу-бизнес Меган Фокс впервые показала совместное фото с бойфрендом 34-летняя Меган Фокс впервые выложила совместное фото с новым бойфрендом — 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером, ради которого оставила своего мужа, 46-летнего Брайана Остина Грина.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни Специалисты объяснили, чего стоит опасаться при употреблении данного продукта. Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни. 13

Общество Ливан рассказал об отсутствии денег для борьбы с последствиями взрыва Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.

Армия и оружие Бомбардировщики ВКС России и сторожевые корабли обратили корабли НАТО в бегство после провокации Российские военные наказали НАТО за попытку провокации рядом с российскими границами, заставив корабли Североатлантического альянса обратиться в бегство после того, как в направлении их направились российские сторожевые корабли, а в небо были подняты бомбардировщики и истребители. 14

Политика Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США. 483