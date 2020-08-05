Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКамчатская телеведущая уволилась после митинга в поддержку Хабаровска

Александра Новикова, телеведущая ГТРК "Камчатка", прославившаяся смехом над индексацией льгот ветеранам и инвалидам, была уволена после организации митинга в поддержку Хабаровска. Акция протеста прошла в Петропавловске-Камчатском.
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