Общество
Московский КомсомолецКамчатская телеведущая уволилась после митинга в поддержку Хабаровска
Александра Новикова, телеведущая ГТРК "Камчатка", прославившаяся смехом над индексацией льгот ветеранам и инвалидам, была уволена после организации митинга в поддержку Хабаровска. Акция протеста прошла в Петропавловске-Камчатском.
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Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
5 августа между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, в котором был поднят вопрос экстрадиции ранее задержанных в Минске россиян.
CT news вчера в 09:20
Происшествия
Умер один из пострадавших при взрыве в вагонном депо в Иванове
Один из двух пострадавших при взрыве паров нефтепродуктов в вагонно-ремонтном депо в Иванове погиб.
ТАСС 04:38
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM вчера в 05:54
Футбол
Мамаев сравнил жизнь в Ростове-на-Дону и Краснодаре
Газета.Ru 03:25
Общество
У Люблинского суда в Москве усилили меры безопасности
Интерфакс 04:40
Происшествия
Суд не признал потерпевшей гражданскую жену жертвы ДТП с Ефремовым
Интерфакс вчера в 04:46
Армия и оружие
Россия «поуправляет» американским «Жнецом»
Российские системы радиоэлектронной борьбы могут не только нарушить работу американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper («Жнец»), но и перехватить управление ими, пишет Defence24.
Lenta.ru 05:13
Общество
Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных сведений
Как часто Сафронов передавал данные и каким именно способом, Павлов не уточнил. Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 04:44
Общество
В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Здоровье
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
Происшествия
В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке
Следователи в Астрахани возбудили уголовное дело после гибели 11-летнего ребенка, на которого на детской площадке упала бетонная плита.
ТАСС 02:25
Происшествия
Кипр начал искать связанного со взрывом в Бейруте россиянина
Службы безопасности Кипра начали разыскивать связанного со взрывом в Бейруте россиянина Игоря Гречушкина.
Lenta.ru вчера в 12:06
Политика
Пушков считает, что США намерены поощрять новую политику Лукашенко
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что США намерены поощрять новую политику президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Piter.tv 04:50
Общество
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Шоу-бизнес
Меган Фокс впервые показала совместное фото с бойфрендом
34-летняя Меган Фокс впервые выложила совместное фото с новым бойфрендом — 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером, ради которого оставила своего мужа, 46-летнего Брайана Остина Грина.
Аргументы недели вчера в 14:09
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни
Специалисты объяснили, чего стоит опасаться при употреблении данного продукта. Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни.
Piter.tv 03:02
Происшествия
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Российский спутник "Канопус-В" снял последствия взрыва в порту Бейрута.
Накануне.Ru 00:37
Общество
Ливан рассказал об отсутствии денег для борьбы с последствиями взрыва
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
Lenta.ru 05:06
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ вчера в 11:04
Транспорт
Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
Минтранс России планирует запустить движение поездов по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года.
RT на русском 01:29
Экономика
ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей
Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
РБК 04:59
Общество
130 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 6 августа в Ростовской области число инфицированных коронавирусом увеличилось до 13 723 человек.
Kursk.com 04:33
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
РИА Новости 04:07
Армия и оружие
Бомбардировщики ВКС России и сторожевые корабли обратили корабли НАТО в бегство после провокации
Российские военные наказали НАТО за попытку провокации рядом с российскими границами, заставив корабли Североатлантического альянса обратиться в бегство после того, как в направлении их направились российские сторожевые корабли, а в небо были подняты бомбардировщики и истребители.
Avia.pro вчера в 07:09
Общество
В России за сутки зафиксировали 5267 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5267 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
Ведомости 03:49
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
Общество
ABC: в США число жертв шторма «Исаиас» возросло до четырех
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC, до четырех человек увеличилось число жертв тропического шторма "Исаиас", обрушившегося вечером в понедельник на восточном побережье США.
Инфорос вчера в 06:35
Происшествия
Нетрезвый водитель без прав устроил ДТП на парковке ТЦ в Петербурге
Вечером в среду, 5 августа, на парковке ТЦ на Дальневосточном проспекте нетрезвый водитель, не имеющий прав, устроил массовое ДТП.
Питерские заметки 05:10
Политика
Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании.
Известия 04:23