Происшествия

Вести.RuВести.RuКамера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января. Напомним, что инцидент произошел в одной из квартир на третьем этаже жилого дома. В результате ЧП пострадали два человека.
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

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