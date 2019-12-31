В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января. Напомним, что инцидент произошел в одной из квартир на третьем этаже жилого дома. В результате ЧП пострадали два человека.

Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

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