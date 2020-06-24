Общество
Комсомольская правдаКамера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Читать в источнике
Оценить233
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Экономика
МВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Наука
Иммунная система женщины по-разному работает во время первой и следующих беременностей, а также между ними
Хорошо известно, что иммунная система беременной женщины меняется для того, чтобы ее организм не отвергал развивающийся плод.
Машины и Механизмы 03:31
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Политика
Турецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ
Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.
Известия 14:08
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Политика
Парад Победы закончился на Красной площади в Москве
В среду, 24 июня, на Красной площади в Москве прошел Парад Победы, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает агентство "Интерфакс".
Труд 05:05
Армия и оружие
США перебросят в Польшу две тысячи военных
Предполагается, что вместо одной в Польшу перебросят две тысячи американский солдат. Часть войск передислоцируют из Германии.
Деловое.ТВ вчера в 09:28
Общество
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн
По данным организации, по состоянию на среду, 24 июня, в мире зарегистрировали уже более 9,1 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов превышает 470 тысяч.
Комсомольская правда 12:05
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
RT на русском 10:53
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Общество
В Волгограде после реставрации откроют монумент «Родина-мать»
«Официальное открытие монумента после реставрации состоится 24 июня», - сообщил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.
ТК Звезда вчера в 23:58
Происшествия
Погибшую блогершу Настю Тропицель кремируют без присутствия родных
Тело 18-летней блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) будет кремировано в четверг на острове Бали.
Вести.Ru 11:45
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск 11:08
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Армия и оружие
Российские средства ПВО сбили два беспилотника в Сирии
Средства противовоздушной обороны России и Сирии 22 июня сбили два беспилотных летательных аппарата боевиков в окрестностях авиабазы Хмеймим.
Военное дело 01:09
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.
Mockva.ru 12:09
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM вчера в 05:55
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости 07:54
Энергетика
Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ.
Газета.Ru 22 июня в 10:27