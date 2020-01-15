Газета New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания двух ракет в разбившийся под Тегераном украинский Boeing 737-800. Судя по представленным кадрам, предположительно, сначала по самолету запустили одну ракету.

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

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