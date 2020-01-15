Политика

РИА НовостиРИА НовостиNYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

Газета New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания двух ракет в разбившийся под Тегераном украинский Boeing 737-800. Судя по представленным кадрам, предположительно, сначала по самолету запустили одну ракету.
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В Иране задержали человека, опубликовавшего видео предполагаемого ракетного удара по украинскому самолету

Эхо Москвы02:31

NYT показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране

РБКвчера в 15:12

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

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Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

Lenta.ruвчера в 20:20

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing

ТАССвчера в 15:14

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания двух ракет в украинский самолет

Новая газета00:43

NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

РЕН ТВвчера в 15:28
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Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
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Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид

Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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В России допустили принятие поправок в Конституцию без референдума

В России могут принять поправки в Конституцию России, предложенные главой государства Владимиром Путиным, без референдума.
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В Госдуме предложили «справедливо» пересчитать зарплаты россиян

Неверов выразил уверенность в том, что для объективной оценки реального уровня средней зарплаты в стране следует исключить из выборки, которая учитывается в нынешней методике расчета, данные по Москве, Петербургу, Тюменской области и ряду других «богатых» регионов.
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Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
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Президент Путин огласит Послание Федеральному Собранию

Завтра, 15 января, Москве в полдень по московскому времени президент РФ Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному Собранию.
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Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
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Политика

Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию

В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
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Происшествия

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
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Конгресс США проголосует за передачу дела об импичменте Трампа в сенат

Американские конгрессмены 15 января проголосуют за передачу дела об импичменте президента Трампа на рассмотрение в Сенат.
Вести.Ru вчера в 23:00
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В PUBG скоро появится новая карта

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Президент призвал обратить внимание на проблемы в здравоохранении

Президент Владимир Путин призвал сосредоточить внимание на первичном звене здравоохранения.
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Общество

Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
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Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
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Происшествия

СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье

Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
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Армия и оружие

Российские тягачи КамАЗ-65225 пользуются спросом в Ираке

Российские тягачи КамАЗ-65225 пользуются спросом в Ираке из-за надёжности, неприхотливости и характеристик.
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Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза 13 января в 11:04
Происшествия

Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская»

Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.
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В Нижнем Тагиле обвиняемый в убийстве мальчика может попасть под арест

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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

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Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
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Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время 13 января в 09:42
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
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Политика

Путин предложил обеспечить россиян бесплатным интернетом

Президент Владимир Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет» и в его рамках по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным сервисам.
Свободная Пресса 04:59
Шоу-бизнес

Неймар тайно встречается с русской моделью

Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.
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Авто

Bentley завершает производство седана Mulsanne

Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
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Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

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Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

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Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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