Происшествия
Piter.tvКамера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку. В них находились части тела его возлюбленной. Ранее стало известно, что преступление засняла камера видеонаблюдения.
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Невские новости показывают видео, где Соколов избавляется от частей убитой аспирантки
Невские Новостивчера в 15:18
Появилось видео, как доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего студентку-любовницу, вытаскивали из реки Мойка
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